"Стабілізували енергосистему": в Україні скасували віялові відключення

Подальші обмеження в українській енергетиці залежатимуть від того, чи не буде нових обстрілів та руйнувань з боку Росії.

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Фахівці української енергетичної компанії "Укренерго" та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України. Завдяки чому 13 жовтня не планується віялових відключень електроенергії для українців. Про це повідомив представник "Укренерго" Володимир Кудритський у Facebook.

"Вчора ввечері у Києві, області та всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19:55 було знято обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогодні ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки не планується", — сказав він.

За його словами, це стало можливим завдяки двом факторам:

спеціалісти змогли стабілізувати енергопостачання у всіх регіонах України;

українці, зокрема жителі центральних областей, заощаджували електроенергію у вечірній час.

Проте представник "Укренерго" зазначив, що українці мають бути готові до нових ракетних атак Росії, а подальші обмеження в енергетиці залежатимуть від того, чи не буде нових обстрілів та руйнувань.

Він також закликав споживачів продовжити економити електрику вранці з 8 до 11 та ввечері з 17 до 23.

Нагадаємо, 12 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на Україну чекають віялові відключення, якщо не скоротити споживання на 25%. За його словами, за останні дні сумарно економія електроенергії серед українців склала 10%, тобто на 15% менше від необхідного.

Глава Міненерго Герман Галущенко розповів, що за 10-11 жовтня Росія вразила близько 30% енергетичної інфраструктури України. Однак він зазначив, що українська енергосистема, як і раніше, стабільна.