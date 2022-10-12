На Україну чекають віялові відключення світла, якщо не скоротити споживання на 25%, — Шмигаль (відео)

Український прем'єр розповів, що після початку опалювального сезону варто заощаджувати газ і вугілля. Тому в будинках українців мінімальна температура складатиме +16 °C, а середня — +18 °C.

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Українці мають свідомо скоротити споживання електрики ввечері з 17 до 23 години та загалом на 25%, щоб уникнути віялових відключень. Про це попередив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

За його словами, за останні два дні сумарно економія електроенергії серед українців склала 10%, тобто на 15% менше від необхідного. Він також відзначив хорошу роботу місцевої влади, яка відповідально поставилася до зменшення електроспоживання.

"Щоб уникнути планових відключень, ми повинні досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години в цілому по Україні на 25%", — сказав Шмигаль.

Прем'єр також звернувся до бізнесу, що приєднається до загальної економії світла у вечірній час — вимикати зовнішню світлову електричну рекламу й інші енерговитратні прилади.

Крім того, він повідомив, що після включення опалення варто економити газ і вугілля. Це означатиме зниження температури в будинках українців. Цього опалювального сезону мінімальна температура становитиме +16 °C, а середня — +18 °C.

Скільки ЗС РФ пошкодили об'єктів енергетичної інфраструктури?

Денис Шмигаль розповів, що, починаючи з 10 жовтня, Росія пошкодила понад 200 різних об'єктів, у тому числі 28 об'єктів енергетичної інфраструктури. Удари завдавалися як по генерації, і по системах розподілу електроенергії. Він зазначив, що завдяки роботі української ППО вдалося уникнути критичних ушкоджень.

"Українська енергосистема функціонує в нормальному режимі. Ми не просили аварійної допомоги в наших європейських сусідів. Дефіциту потужностей немає, прямо зараз проводяться ремонтні роботи", — додав він.

Глава уряду також розповів, що Україна була готова до завдання ударів Росією по енергетичній інфраструктурі, тому склала план реагування та закупила резервне обладнання.

Нагадаємо, 12 жовтня в "Укренерго" закликали українців економити електрику не лише ввечері, а й уранці через зростання споживання. У компанії пояснили такі заходи, щоб знизити навантаження на магістральні мережі.

Глава Міненерго Герман Галущенко повідомив, що, починаючи з 10 жовтня, окупанти вразили 30% енергетичної інфраструктури України. За його словами, українська енергосистема, як і раніше, стабільна.