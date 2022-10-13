"Стабилизировали энергосистему": в Украине отменили веерные отключения

Дальнейшие ограничения в украинской энергетике будут зависеть от того, не будет ли новых обстрелов и разрушений со стороны России.

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Специалисты украинской энергетической компании "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины. Благодаря чему 13 октября не планируется веерных отключений электроэнергии для украинцев. Об этом сообщил представитель "Укрэнерго" Владимир Кудритский в Facebook.

"Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19.55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером ввод графиков аварийных отключений пока не планируется", — сказал он.

По его словам, это стало возможным благодаря двум факторам:

специалисты смогли стабилизировать энергоснабжение во всех регионах Украины;

украинцы, в частности, жители центральных областей, экономили электроэнергию в вечернее время.

Однако представитель "Укрэнерго" отметил, что украинцы должны быть готовы к новым ракетным атакам России, а дальнейшие ограничения в энергетике будут зависеть от того, не будет ли новых обстрелов и разрушений.

Он также призвал потребителей продолжить экономить электричество утром с 8 до 11 и вечером с 17 до 23.

Напомним, 12 октября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украину ждут веерные отключения, если не сократить потребление на 25%. По его словам, за последние дни суммарно экономия электроэнергии среди украинцев составила 10%, то есть на 15% меньше от необходимого.

Глава Минэнерго Герман Галущенко рассказал, что за 10-11 октября Россия поразила около 30% энергетической инфраструктуры Украины. Однако он отметил, что украинская энергосистема по-прежнему стабильна.