В Киевской области электричества может не быть в течение нескольких дней, – ДТЭК

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, в ближайшее время речь может идти не о выключениях, а плановых включениях света на 2-3 часа. 40% украинских потребителей сейчас без электричества.

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Ситуация с энергоснабжением в Украине после массированных ударов россиян по объектам энергетической инфраструктуры в Украине 15 и 17 ноября остается контролируемой, но сложной. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Россияне нанесли серьезный удар объектам передачи, именно подстанциям, которые передают электроэнергию из одного региона в другой и через которые запитаны много областей в центре и на западе [Украины]", –– рассказал Сахарук.

По его словам, также был прилет в одну из украинских теплоэлектростанций, которая полностью прекратила свою работу из-за полученных повреждений.

Графики аварийных отключений в настоящее время применяются по всей территории Украины. Причем некоторые области ограничиваются в потреблении энергии очень сильно, подчеркнул исполнительный директор.

"Сейчас существенно уменьшить объем отключений потребителей пока не представляется возможным", –– добавил он.

По оценкам Сахарука, 40% потребителей в Украине сейчас без света.

Ситуация со светом в Киевской области

Как подчеркивает Сахарук, у жителей Киевской области света может не быть несколько дней подряд.

"К сожалению, сейчас мы будем говорить не о плановых выключениях электроэнергии, а о плановых включениях в некоторых районах. И количество часов, на протяжении которых могут быть эти плановые включения, пока очень-очень небольшое. Это два-три часа максимум", — уточнил он.

Напомним, с 11 ноября Россия выпустила почти 150 ракет по территории Украины. Только за 15 ноября 111 ударов пришлись по объектам критической инфраструктуры страны.

Ранее Фокус писал о том, что энергообъекты Львовской области будут ремонтировать в течение года. Сейчас одновременно включать электричество могут лишь 30% абонентов.