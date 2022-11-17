Массированный удар по Украине: с 11 ноября РФ выпустила почти 150 ракет, — Генштаб

Только за 17 ноября российская армия применила 16 крылатых ракет и пять беспилотников, сообщили в ВСУ.

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С 11 по 17 ноября Вооруженные силы РФ нанесли по территории Украины 148 ракетных ударов. Сегодня силы противника выпустили 16 крылатых ракет и пять беспилотников. Об этом во время брифинга в четверг, 17 ноября, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"С 11 ноября противник нанес 148 ракетных ударов, в том числе 15 ноября — 111 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины", — сказал Громов.

Представитель ВСУ добавил, что ВС РФ с 11 ноября применил 26 дронов-камикадзе по позициям украинских сил обороны в районах пяти населенных пунктов, а также по объектам инфраструктуры.

За сегодняшний день во время массированного авиаудара войска РФ применили 16 крылатых ракет и 5 беспилотников, отметил Громов. С 11 по 17 ноября украинские авиация, силы ПВО, Военно-морские силы, зенитно-ракетные войска уничтожили 102 воздушных цели, а на протяжении недели ракетные войска и артиллерия выполнили более 1 200 огневых задач, в результате чего были поражены 36 пунктов управления ВС РФ и 47 складов боеприпасов, горючего и других объектов войск государства-агрессора.

Напомним, сегодня во время массированной ракетной атаки войск РФ по территории Украины в Киеве прогремели взрывы.

Позже выяснилось, что силы противовоздушной обороны сбили над столицей четыре дрона-камикадзе Shahed-136 и пять российских крылатых ракет. Подробнее о последствиях массированного ракетного удара по Украине 17 ноября читайте в нашем материале.