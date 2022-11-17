Масований удар по Україні: з 11 листопада РФ випустила майже 150 ракет, — Генштаб

Лише за 17 листопада російська армія застосувала 16 крилатих ракет і п'ять безпілотників, повідомили в ЗСУ.

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З 11 по 17 листопада Збройні сили РФ завдали по території України 148 ракетних ударів. Сьогодні сили противника випустили 16 крилатих ракет і п'ять безпілотників. Про це під час брифінгу в четвер, 17 листопада, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"З 11 листопада противник завдав 148 ракетних ударів, зокрема 15 листопада — 111 ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України", — сказав Громов.

Представник ЗСУ додав, що ЗС РФ з 11 листопада застосувала 26 дронів-камікадзе по позиціях українських сил оборони в районах п'яти населених пунктів, а також по об'єктах інфраструктури.

За сьогодні під час масованого авіаудару війська РФ застосували 16 крилатих ракет і 5 безпілотників, зазначив Громов. З 11 по 17 листопада українські авіація, сили ППО, Військово-морські сили, зенітно-ракетні війська знищили 102 повітряні цілі, а протягом тижня ракетні війська й артилерія виконали понад 1 200 вогневих завдань, унаслідок чого було уражено 36 пунктів управління ЗС РФ та 47 складів боєприпасів, пального й інших об'єктів військ держави-агресора.

Нагадаємо, сьогодні під час масованої ракетної атаки військ РФ по території України в Києві прогриміли вибухи.

Пізніше з'ясувалося, що сили протиповітряної оборони збили над столицею чотири дрони-камікадзе Shahed-136 та п'ять російських крилатих ракет. Докладніше про наслідки масованого ракетного удару по Україні 17 листопада читайте у нашому матеріалі.