У Київській області електрики може не бути протягом кількох днів, – ДТЕК

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, найближчим часом може йтися не про виключення, а планові включення світла на 2-3 години. 40% українських споживачів наразі без електрики.

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Ситуація з енергопостачанням в Україні після масованих ударів росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні 15 та 17 листопада залишається контрольованою, але складною. Про це в ефірі національного телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Росіяни завдали серйозного удару по об'єктах передачі, саме підстанціям, які передають електроенергію з одного регіону в інший і через які запитано багато областей у центрі та на заході [України]", — розповів Сахарук.

За його словами, також був приліт в одну з українських теплоелектростанцій, яка повністю припинила свою роботу через отримані ушкодження.

Графіки аварійних відключень нині застосовуються на всій території України. Причому деякі області обмежуються споживанням енергії дуже сильно, підкреслив виконавчий директор.

"Зараз суттєво зменшити обсяг відключень споживачів поки не є можливим", –– додав він.

За оцінками Сахарука, 40% споживачів в Україні нині без світла.

Ситуація зі світлом у Київській області

Як наголошує Сахарук, у мешканців Київської області світла може не бути кілька днів поспіль.

"На жаль, зараз ми говоритимемо не про планові вимкнення електроенергії, а про планові включення в деяких районах. І кількість годин, протягом яких можуть бути ці планові включення, поки що дуже-дуже невелика. Це дві-три години максимум", — уточнив він.

Нагадаємо, з 11 листопада Росія випустила майже 150 ракет територією України. Лише за 15 листопада 111 ударів припали на об'єкти критичної інфраструктури країни.

Раніше Фокус писав про те, що енергооб'єкти Львівської області ремонтуватимуть протягом року. Наразі одночасно включати електрику можуть лише 30% абонентів.