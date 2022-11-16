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Пошкодження критичні: енергооб'єкти Львівської області ремонтуватимуть рік, – влада

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Фото: lviv.depo.ua | Три інфраструктурні об'єкти у Львівській області отримали критичні ушкодження

Наслідки ударів ЗС РФ по критичній енергоінфраструктурі Львівської області будуть гіршими за жовтневі обстріли. Наразі одночасно включати електрику можуть лише 30% абонентів.

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Російська армія завдала повторних ударів по об'єктах критичної енергоінфраструктури Львівської області, їхні наслідки будуть гіршими за жовтневі обстріли. Про це написав у Telegram голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його інформацією, всі три об'єкти отримали критичні ушкодження. Повне поновлення роботи енергооб'єктів займе від 8 до 12 місяців, додав Козицький.

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Після жовтневих ракетних ударів усі підстанції області обладнали захисними екранами

Енергетики працювали всю ніч, Львівська область наразі на 95% забезпечена електрикою, заявив чиновник.

Водночас користуватися електроенергією може лише 30% абонентів регіону, продовжив він.

"Усі профільні служби працюють над тим, щоб ця цифра зросла. У вашому будинку може не бути світла, оскільки через велике навантаження на енергосистему країни НЕК "Укренерго" запровадила графіки погодинних та аварійних відключень", — поінформував Козицького.

Після жовтневих ракетних ударів, за словами глави регіону, усі підстанції області обладнали додатковими захисними екранами. Мобільні оператори почали використовувати дизельні генератори.

Глава ОВА зазначив, що в області збільшили кількість спецавтомобілів із гучномовцями. Машини інформують людей про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, що після ракетної атаки росіян 15 листопада Львів на 80% залишився без електропостачання. У місті зупинили подачу гарячої води та теплопостачання. Трамваї та тролейбуси перестали їздити.

Влада Львова попереджала, що школи та дитячі садки 16 листопада повноцінно не працюватимуть.

Фокус раніше писав, що 10-11 жовтня ракетний удар у Львівській області припав на 4 електропідстанції, тоді частина Львова залишилася без електрики.