Без світла, води та тепла: що відбувається у Львові після ракетних ударів РФ

За словами мера міста Андрія Садового, завтра у Львові повноцінно не працюватимуть школи та садочки. Якщо ситуація не покращиться, режим роботи змінять і продовольчі магазини.

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Львів після ракетних ударів ЗС РФ 15 листопада практично повністю поринув у темряву: знеструмлено 80% міста. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у своєму офіційному телеграм-каналі.

За словами політика, станом на 21:00 15 листопада знеструмлено майже 80% Львова. Подачі тепла немає через відсутність електрики.

Половина міста з водою лише на перших поверхах. На насосних станціях зараз працюють дизель-генератори.

Школи та дитячі садки 16 листопада у Львові повноцінно не працюватимуть. Заклади функціонуватимуть у режимі чергових груп, занять не буде. Якщо нема з ким залишити дитину, її можна привести до навчального закладу.

Аптеки, банки, супермаркети зараз працюють на дизель-генераторах. Якщо ситуація не покращиться, продукти городянам продаватимуть на виніс.

Нагадаємо, раніше львівський міський голова Андрій Садовий повідомив, що подачу гарячої води та теплопостачання у місті зупинено, тому співробітники комунальних служб міста змушені запускати дизельні генератори. За інформацією львівського мера, під час обстрілів тяжкі травми отримала одна людина, зараз вона на операційному столі.

Фокус також писав, що російські війська перевершили ситуацію 10 жовтня, випустивши по Україні близько 100 ракет. Таку заяву зробив прессекретар ВПС ЗСУ Юрій Ігнат. У жовтні протягом одного дня російські війська завдали по Україні ударів 84 ракетами. Йдеться про ракети Х-101 і Х-555 і "Калібрах". Перші випускали з літаків з території Каспійського моря, другі з акваторії Чорного.