Без света, воды и тепла: что происходит во Львове после ракетных ударов РФ

По словам мэра города Андрея Садового, завтра во Львове полноценно не будут работать школы и садики. Если ситуация не улучшится, режим работы изменят и продовольственные магазины.

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Львов после ракетных ударов ВС РФ 15 ноября практически полностью погрузился в темноту: обесточено 80% города. Об этом сообщил городской глава Андрей Садовой в своем официальном Телеграм-канале.

По словам политика, по состоянию на 21:00 15 ноября обесточено практически 80% Львова. Подачи тепла нет из-за отсутствия электричества.

Половина города с водой только на первых этажах. На насосных станциях сейчас работают дизель-генераторы.

Школы и детские сады 16 ноября во Львове полноценно работать не будут. Заведения будут функционировать в режиме дежурных групп, занятий не буде. Если не с кем оставить ребенка, его можно привести в учебное заведение.

Аптеки, банки, супермаркеты сейчас работают на дизель-генераторах. Если ситуация не улучшится, — продукты горожанам будут продавать на вынос.

Напомним, ранее львовский городской голова Андрей Садовой сообщил, что подача горячей воды и теплоснабжение в городе остановлены, поэтому сотрудники коммунальных служб города вынуждены запускать дизельные генераторы. По информации львовского мэра, во время обстрелов тяжелые травмы получил один человек, сейчас он на операционном столе.

Фокус также писал, что российские войска превзошли ситуацию 10 октября, выпустив по Украине порядка 100 ракет. Такое заявление сделал пресс-секретарь ВВС ВСУ Юрий Игнат. В октябре в течение одного дня российские войска нанесли по Украине удары 84 ракетами. Речь идет о ракетах Х-101 и Х-555 и "Калибрах". Первые выпускали с самолетов с территории Каспийского моря, вторые — из акватории Черного.