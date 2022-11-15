Превзошли 10 октября: ВС РФ выпустили по Украине около 100 ракет, — ВСУ

По словам Юрия Игната, ВС РФ превзошли свое предыдущее "достижение", когда 10 октября ударили по Украине 84 ракетами. Речь идет о снарядах воздушного базирования типа Х-101 и Х-555 и морских "Калибрах".

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Во вторник, 15 ноября, российские оккупанты выпустили в направлении Украины не меньше сотни ракет. В этом отношении сегодняшний массированный обстрел Украины стал рекордным и превзошел 10 октября, когда территорию Украины россияне обстреляли 84 ракетами. Об этом сообщил пресс-секретарь ВВС Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что украинские ПВО работают и сбили часть снарядов.

"По всей территории Украины уже выпущено 80 ракет и летит еще примерно 20, — пояснил представитель ВВС. — То есть уже около 100 ракет выпущено по территории Украины".

Спикер назвал это массированным ракетным ударом, основная цель которого — критическая инфраструктура, но при этом они попадают и по жилым домам.

Спикер не сообщил о количестве сбитых ракет — сведения уточняются. Вместе с тем, назвал разновидность снарядов, выпущенных по Украине в рамках массированного обстрела 15 ноября. Речь идет о ракетах типа Х-101 и Х-555 воздушного базирования. Их запускали с самолетов российской стратегической авиации ТУ-95 и ТУ-160. Основную группу выпустили из района Каспийского моря и Ростовской области.

Были и ракеты типа "Калибр", которые запускались из Черного моря.

"Традиционный запуск из района Каспия и Ростовской области. Самолеты стратегической авиации – бомбардировщики Ту-95, Ту-160", — пояснил спикер.

Напомним, что глава ОП Андрей Ермак прокомментировал массированный ракетный удар по Украине 15 ноября. По его словам, это ответ Кремля на речь Зеленского во время саммита "Двадцатки".

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