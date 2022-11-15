Перевершили 10 жовтня: ЗС РФ випустили по Україні близько 100 ракет, — ЗСУ

За словами Юрія Ігната, ЗС РФ перевершила своє попереднє "досягнення", коли 10 жовтня вдарили по Україні 84 ракетами. Йдеться про снаряди повітряного базування типу Х-101 та Х-555 та морські "Калібри".

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У вівторок, 15 листопада, російські окупанти випустили у напрямку України не менше сотні ракет. Щодо цього сьогоднішній масований обстріл України став рекордним і перевершив 10 жовтня, коли територію України росіяни обстріляли 84 ракетами. Про це повідомив речник ВПС Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що українські ППО працюють та збили частину снарядів.

"По всій території України вже випущено 80 ракет і летить ще приблизно 20, — пояснив представник ВПС. — Тобто вже близько 100 ракет випущено по території України".

Спікер назвав це масованим ракетним ударом, основною метою якого є критична інфраструктура, але при цьому вони влучаєть і по житлових будинках.

Спікер не повідомив про кількість збитих ракет — відомості уточнюються. Водночас назвав різновид снарядів, випущених по Україні в межах масованого обстрілу 15 листопада. Йдеться про ракети типу Х-101 та Х-555 повітряного базування. Їх запускали з літаків російської стратегічної авіації ТУ-95 та ТУ-160. Основну групу випустили з району Каспійського моря та Ростовської області.

Були й ракети на кшталт "Калібр", які запускалися з Чорного моря.

"Традиційний запуск із району Каспію та Ростовської області. Літаки стратегічної авіації — бомбардувальники Ту-95, Ту-160", — пояснив спікер.

Нагадаємо, що голова ОП Андрій Єрмак прокоментував масований ракетний удар по Україні 15 листопада. За його словами, це відповідь Кремля на промову Зеленського під час саміту "Двадцятки".

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