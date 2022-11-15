В Киеве введены экстренные отключения, а половина клиентов без света, — Кличко

В пресс-службе ДТЭК объяснили, что графики отключений пока не действуют. По словам столичного мэра, из-за массированного обстрела Украины энергетики проводят экстренные отключения по всей стране.

Related video

Во вторник, 15 ноября, энергетическая компания ДТЭК предупредила клиентов о внеплановых отключениях электроэнергии в связи с массированным обстрелом Украины российскими ракетами. Графики стабилизационных отключений не действуют, а решение принято, по распоряжению НЭК Укрэнерго. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

"Из-за ракетных обстрелов со стороны России по распоряжению НЭК Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света <…> Графики стабилизационных отключений пока не действуют!" — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В компании назвали это вынужденной мерой, призванной избежать аварий на оборудовании, и попросили граждан подходить к потреблению электроэнергии сознательно.

[ + – ] Сообщение на сайте ДТЭК

Сообщается, что сотрудники компании делают все возможное для стабилизации положения во время массированного обстрела Киева, Харькова, Днепра, Житомира, Львова и других городов Украины.

Заявление мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о внеплановых отключениях.

"Из-за массированного обстрела Украины, согласно распоряжению НЭК Укренерго, энергетики начали экстренные отключения электроэнергии по всей Украине, в частности, в столице", — говорится в сообщении мэра.

По предварительным данным, в Киеве, по меньшей мере, половина клиентов осталась без электричества.

Напомним, что появились первые кадры попадания российской ракеты в жилые районы столицы. В одном из многоэтажных домов вспыхнул пожар. Сотрудники экстренных служб, спасатели и врачи уже оказывают помощь. На опубликованном видео пламенем охвачены несколько квартир дома. Информации о пострадавших нет. По словам советника главы ОП Кирилла Тимошенко, наши ПВО сбили несколько ракет.

Ранее Фокус сообщал, что Россия нанесла ракетный удар по Печерскому району столицы. В один из домов попал обломков ракеты, из-за чего и начался пожар. В Киевской области работают системы ПВО.