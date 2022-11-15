Попадания в жилые дома: первые кадры последствий атаки ВС РФ на Киев (видео)

В одной из многоэтажек начался пожар, на месте работают спасатели и врачи.

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В результате ракетных ударов России по Киеву 15 ноября зафиксировано два попадания в жилые дома. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, несколько ракет удалось сбить украинским системам противовоздушной обороны.

Тимошенко также показал кадры последствий обстрела российских войск. На видео видно, как горит несколько квартир в жилой многоэтажке столицы. На месте уже работают спасатели и врачи. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

"Киев. Зафиксировано два попадания российских ракет. Вражеское оружие поразило жилые дома. На месте уже работают спасатели и врачи. Несколько ракет уничтожили силы ПВО", — написал он.

Кроме того, Кирилл Тимошенко предупредил, что угроза повторных ударов РФ не миновала и призвал людей оставаться в укрытии.

Напомним, 15 ноября Россия массово ударила по Украине ракетами. Сообщалось о взрывах в Киеве, Киевской Сумской, Черниговской, Одесской областях, в некоторых из них была работа ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Печерском районе города, вероятно, есть попадания в два жилых дома. Он добавил, что несколько ракет было сбито в небе над столицей.

Позже он написал об еще одном попадании в многоэтажку в Печерском районе.