Попадання у житлові будинки: перші кадри наслідків атаки ЗС РФ на Київ (відео)

В одній із багатоповерхівок почалася пожежа, на місці працюють рятувальники та лікарі.

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Внаслідок ракетних ударів Росії по Києву 15 листопада зафіксовано два потрапляння у житлові будинки. Про це розповів радник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, кілька ракет вдалося збити українським системам протиповітряної оборони.

Тимошенко також показав кадри наслідків обстрілу російських військ. На відео видно, як горить кілька квартир у багатоповерхівці столиці. На місці вже працюють рятувальники та лікарі. Про загиблих та постраждалих наразі не повідомляється.

"Київ. Зафіксовано два влучення російських ракет. Ворожа зброя вразила житлові будинки. На місці вже працюють рятувальники та лікарі. Декілька ракет знищили сили ППО", — написав він.

Крім того, Кирило Тимошенко попередив, що загроза повторних ударів РФ не минула і закликав людей залишатися в укритті.

Нагадаємо, 15 листопада Росія масово вдарила по Україні ракетами. Повідомлялося про вибухи у Києві, Київській Сумській, Чернігівській, Одеській областях, у деяких із них була робота ППО.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у Печерському районі міста, ймовірно, є потрапляння до двох житлових будинків. Він додав, що кілька ракет було збито у небі над столицею.

Пізніше він написав про ще одне влучення у багатоповерхівку у Печерському районі.