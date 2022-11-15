У Києві введено екстрені відключення, а половина клієнтів без світла, — Кличко

У пресслужбі ДТЕК пояснили, що графіки відключень наразі не діють. За словами столичного мера, через масований обстріл України енергетики проводять екстрені відключення по всій країні.

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У вівторок, 15 листопада, енергетична компанія ДТЕК попередила клієнтів про позапланові відключення електроенергії у зв'язку з масованим обстрілом України російськими ракетами. Графіки стабілізаційних відключень не діють, а рішення ухвалено, за розпорядженням НЕК Укренерго. Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

"Через ракетні обстріли з боку Росії за розпорядженням НЕК Укренерго змушені розпочати екстрені відключення світла… Графіки стабілізаційних відключень поки не діють!" — йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

У компанії назвали це вимушеним заходом, покликаним уникнути аварій на устаткуванні, і попросили громадян підходити до споживання електроенергії свідомо.

[ + – ] Повідомлення на сайті ДПЕК

Повідомляється, що співробітники компанії роблять все можливе для стабілізації становища під час масового обстрілу Києва, Харкова, Дніпра, Житомира, Львова та інших міст України.

Заява мера Києва

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про позапланові відключення.

"Через масований обстріл України, згідно з розпорядженням НЕК Укренерго, енергетики розпочали екстрені відключення електроенергії по всій Україні, зокрема, у столиці", — йдеться у повідомленні мера.

За попередніми даними, у Києві щонайменше половина клієнтів залишилася без електрики.

Нагадаємо, що з'явилися перші кадри влучення російської ракети до житлових районів столиці. В одному із багатоповерхових будинків спалахнула пожежа. Співробітники екстрених служб, рятувальники та лікарі вже надають допомогу. На опублікованому відео видно, що полум'ям охоплено кілька квартир будинку. Інформації щодо постраждалих немає. За словами радника глави ОП Кирила Тимошенка, наші ППО збили кілька ракет.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія завдала ракетного удару по Печерському району столиці. В один із будинків потрапив уламок ракети, через що і почалася пожежа. На Київщині працюють системи ППО.