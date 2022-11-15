Помста за виступ Зеленського на G20: Єрмак відреагував на ракетні удари по Україні

За словами голови ОП, Кремль не прагне миру, а хоче послуху. У такому разі ЗСУ продовжать поступ до українських кордонів 1991 року.

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував у Twitter пост, де дав оцінку черговому ракетному удару російської армії територією України. За словами політика, Росія у такий спосіб відповідає на потужний виступ президента України Володимира Зеленського на саміті "Великої двадцятки".

"Росія відповідає на потужну промову Зеленського на G20 новим ракетним ударом", — пише Єрмак.

Він стверджує, що черговий удар є не свідченням того, що Кремль прагне миру, а бажанням послуху. Але в результаті на Росію чекає поразка, вважає Єрмак

"Хто серйозно думає, що Кремль всерйоз хоче миру? Кремль хоче слухняності. Але зрештою терористи завжди програють", — зазначив голова ОП.

Також політик наголосив, що Україна запропонувала на саміті єдину реальну формулу світу, незважаючи на те, що деякі уряди на це болісно реагують. Тому Збройні сили України, безперечно, продовжать просування та іншого варіанту не буде.

"Інакше не буде. Мир буде лише українським. Тому ми рухаємося вперед, до кордонів 1991 року", — заявив Єрмак.

Нагадаємо 15 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, ракети поцілили у два житлові будинки Печерського району. Медики та рятувальники вже працюють на місці події.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про те, що Україна та США погодили спільне бачення перемоги у війні проти Росії. Серед основних пунктів названо: повну деокупацію всіх територій України, виплату репарацій та міжнародні гарантії про ненапад РФ.