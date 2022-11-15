Львов на 80% остался без света из-за массированного обстрела ВС РФ, — Садовой (видео)

Подача тепла и горячей воды в городе остановлены. По словам львовского мэра, один местный житель получил тяжелые повреждения и находится на операционном столе, а коммунальные больницы работают на дизель-генераторах.

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Львовский городской голова Андрей Садовой сообщил, что 80% города остались без электроснабжения, подача горячей воды и теплоснабжение остановлены, поэтому сотрудники коммунальных служб города вынуждены запускать дизельные генераторы. Об этом сообщается на странице мэра в Facebook.

По информации львовского мэра, во время обстрелов тяжелые травмы получил один человек, сейчас он на операционном столе.

"Травма очень тяжелая, наши коммунальные больницы работают на дизель-генерации", — пояснил Садовой.

Электротранспорт во Львове остановился

Трамваи и троллейбусы не ездят, не работают ни ТЭЦ-1, ни ТЭЦ-2.

"Слава Богу, батареи еще у людей горячие, будем делать все возможное, чтобы возобновить жизнедеятельность города", — сообщил мэр.

"Все школьники и дошкольники находятся в укрытиях вместе с учителями и воспитателями до завершения тревоги", — говорится в сообщении мэра. Восстановительные работы начнутся после отбоя, о котором сообщат машины с громкоговорителями.

Садовой попросил горожан сохранять спокойствие, проявлять уважение друг к другу. Он отдельно обратился к водителям и попросил показать пример того, что мы можем выстоять даже и без светофоров.

Напомним, что российские войска превзошли 10 октября, выпустив по Украине порядка 100 ракет. Такое заявление сделал пресс-секретарь ВВС ВСУ Юрий Игнат. В октябре в течение одного дня российские войска нанесли по Украине удары 84 ракетами. Речь идет о ракетах Х-101 и Х-555 и "Калибрах". Первые выпускали с самолетов с территории Каспийского моря, вторые — из акватории Черного.

Ранее Фокус сообщал, что в ОП рассказали о последствиях массированного ракетного удара. Замруководителя ОП Кирилл Тимошенко назвал массированный обстрел Украины спланированной акцией.