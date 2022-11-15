Львів на 80% залишився без світла через масований обстріл ЗС РФ, — Садовий (відео)

Подача тепла та гарячої води в місті зупинено. За словами львівського мера, один місцевий житель отримав тяжкі ушкодження та перебуває на операційному столі, а комунальні лікарні працюють на дизель-генераторах.

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Львівський міський голова Андрій Садовий повідомив, що 80% міста залишилися без електропостачання, подачу гарячої води та теплопостачання зупинено, тому співробітники комунальних служб міста змушені запускати дизельні генератори. Про це повідомляється на сторінці мера у Facebook.

За інформацією львівського мера, під час обстрілів тяжких травм зазнала одна людина, зараз вона на операційному столі.

"Травма дуже важка, наші комунальні лікарні працюють на дизель-генерації", — пояснив Садовий.

Електротранспорт у Львові зупинився

Трамваї та тролейбуси не їздять, не працюють ні ТЕЦ-1, ні ТЕЦ-2.

"Слава Богу, батареї ще в людей гарячі, робитимемо все можливе, щоб відновити життєдіяльність міста", — повідомив мер.

"Усі школярі й дошкільнята перебувають в укриттях разом зі вчителями та вихователями до завершення тривоги", — йдеться в повідомленні мера. Відновлювальні роботи розпочнуться після відбою, про який повідомлять машини з гучномовцями.

Садовий попросив містян зберігати спокій, виявляти повагу одне до одного. Він окремо звернувся до водіїв і попросив показати приклад того, що ми можемо вистояти навіть без світлофорів.

Нагадаємо, що російські війська перевершили 10 жовтня, випустивши по Україні близько 100 ракет. Таку заяву зробив прессекретар ВПС ЗСУ Юрій Ігнат. У жовтні протягом одного дня російські війська завдали по Україні ударів 84 ракетами. Йдеться про ракети Х-101, Х-555 і "Калібри". Перші випускали з літаків із території Каспійського моря, другі — з акваторії Чорного.

Раніше Фокус повідомляв, що в ОП розповіли про наслідки масованого ракетного удару. Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко назвав масований обстріл України спланованою акцією.