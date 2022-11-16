Повреждения критические: энергообъекты Львовской области будут ремонтировать год, – власти

Последствия ударов ВС РФ по критической энергоинфраструктуре Львовской области будут хуже октябрьских обстрелов. Сейчас одновременно включать электричество могут лишь 30% абонентов.

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Российская армия нанесла повторные удары по объектам критической энергоинфраструктуры Львовской области, их последствия будут хуже октябрьских обстрелов. Об этом написал в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его информации, все три объекта получили критические повреждения. Полное возобновление работы энергообъектов займет от 8 до 12 месяцев, добавил Козицкий.

[ + – ] После октябрьских ракетных ударов все подстанции области оборудовали защитными экранами

Энергетики работали всю ночь, Львовская область на данный момент на 95% обеспечена электричеством, заявил чиновник.

Одновременно пользоваться электроэнергией может лишь 30% абонентов региона, продолжил он.

"Все профильные службы работают над тем, чтобы эта цифра выросла. В вашем доме может не быть света, так как из-за большой нагрузки на энергосистему страны НЭК "Укрэнерго" ввела графики почасовых и аварийных отключений", — проинформировал Козицкого.

После октябрьских ракетных ударов, по словам главы региона, все подстанции области оборудовали дополнительными защитными экранами. Мобильные операторы стали применять дизельные генераторы.

Глава ОВА отметил, что в области увеличили число спецавтомобилей с громкоговорителями. Машины информируют людей об отбое воздушной тревоги.

Напомним, что после ракетной атаки россиян 15 ноября Львов на 80% остался без электроснабжения. В городе остановили подачу горячей воды и теплоснабжение. Трамваи и троллейбусы перестали ездить.

Власти Львова предупреждали, что школы и детские сады 16 ноября полноценно не будут работать.

Фокус ранее писал, что 10-11 октября ракетный удар во Львовской области пришелся на 4 электроподстанции, тогда часть Львова осталась без электричества.