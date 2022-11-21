"Укрэнерго" не исключает масштабный блэкаут в Украине

Продолжительность длительных отключений света будет зависеть от масштабов повреждения инфраструктуры.

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В Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме возможен блэкаут. Об этом в эфире телемарафона заявил глава национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, в Украине возможен блэкаут, однако даже полное отключение электроэнергии не будет означать "конец света".

Глава "Укрэнерго" отметил, что не факт, что страна полностью останется без света в текущем сезоне. В случае блэкаута энергетики начнут ремонтные работы, чтобы как можно быстрее вернуть бытовым потребителям электроэнергию.

Кудрицкий также не смог спрогнозировать продолжительность массового отключения света, поскольку все зависит от масштабов повреждения критической инфраструктуры.

"Это может быть продолжительность, сравнимая с последней массированной атакой, может быть длиннее, может быть короче", — продолжил Кудрицкий и добавил, что энергетики провели учения и знают, как необходимо действовать в случае блэкаута.

Глава "Укрэнерго" подчеркнул, что в последние дни ситуация в энергосистеме улучшилась и бытовым потребителям не вводят экстренные или аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, ранее "Укрэнерго" анонсировало отключения света в Украине на 21 ноября. В понедельник для бытовых потребителей в течение всех суток будут применяться плановые отключения света.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, что будет с отоплением и водой в морозы и нужно ли выезжать украинцам из-за возможного блэкаута.