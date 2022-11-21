Эвакуация в село: нужно ли гражданам планировать выезд из многоквартирных домов

Большинство заявлений местных властей и энергоэкспертов сводятся к тому, что зимой регулярная подача тепла, воды и электроэнергии в городах не гарантированы. Это означает потенциальную необходимость покинуть городские квартиры.

Related video

В Украине местные власти городов и ряд экспертов недавно озвучили предположение, что, поскольку электроснабжение, подача воды и тепла будут зимой крайне нерегулярными, то гражданам есть смысл подумать об альтернативе – эвакуации. Об этом идет речь в статье Фокуса "Эвакуация в тепло. Что будет с отоплением и водой в морозы и нужно ли выезжать".

17 ноября мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил жителям города покинуть его – отправиться в села. Так как ситуация с поставками электроэнергии, по его словам, будет лишь ухудшаться, а из-за российских обстрелов 53 многоэтажки Ивано-Франковска остались без отопления. Мэр Ривного Александр Третяк сообщил, что идет подготовка оснащения теплопунктов по всему городу. "В каждом из этих пунктов будет все необходимое – генератор, обогреватели, чтобы жители общины, смогли переждать ситуацию, когда одновременно не будет отопления и электроэнергии. Будет также возможность зарядить мобильные телефоны", – отметил мэр.

[ + – ] Во многих городах зимой будут работать теплопункты, где граждане смогут согреться Фото: kyivcity.gov.ua

Ранее киевские власти также анонсировали один из сценариев, согласно которому жителей столицы эвакуируют. Хотя в мэрии и отмечают, что верят в лучшее, то есть что эвакуировать не придется. "Система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны планировать все возможные случаи", – отметил Роман Ткачук, директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук. Он сообщил, что в каждом районе Киева подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой. "Они будут обустроены на базе социальных объектов, поскольку именно там будут обеспечены тепло- и энергоснабжение в случае критической ситуации. Эти пункты оборудуют всем необходимым: теплом, освещением, санузлами, столовыми, местами отдыха, банками теплой одежды и теплыми одеялами", — говорится в сообщении КГГА.

Эксперты говорят, что, скорее всего, если эвакуация жителей Киева и случится, то лишь индивидуальная, когда сами жители того или иного города будут выезжать в сельскую местность в поисках автономного водо- и теплоснабжения. "Мы уже видели эвакуацию сразу после нападения России. Причем тут КГГА? Они тогда уже "помогли" — только дороги поперекрывали, чтобы люди сутками стояли в пробках. Потому эти басни о эвакуации миллионов людей – я бы просто хотел на это посмотреть. Люди сами себе просчитывают варианты эвакуации, думаю, взрослые люди имеют вариант Б, как минимум, а еще и вариант В", — говорит народный депутат Алексей Кучеренко. По его мнению, лучшее, что власти сегодня могут сделать, — это обеспечить более эффективную защиту энергообъектов.

А, по мнению главы правления Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, Киев не может провести организованную эвакуацию, так как для этого нет никакой инфраструктуры и подготовленной системы. Так что в вопросе выезда из города при условии длительного отсутствия электроэнергии, воды и отопления, гражданам лучше полагаться на самих себя. "Мы можем рассчитывать на себя, если есть авто, то чтобы оно было заправлено и в рабочем состоянии, чтобы самостоятельно выехать в сельскую местность, где можно обеспечить себя теплом и водой. Этот способ собственной эвакуации нужно искать уже сейчас, чтобы потребность в выезде не стала сюрпризом", — резюмировал Олег Попенко.

В то же время, сегодня в условиях регулярного отсутствия электроэнергии многие коммунальные предприятия в стране принимают решение об оснащении своих систем резервными источниками питания – генераторами. Это позволяет продолжать подавать воду и тепло в дома, когда объявлено аварийное или стабилизационное отключение электроэнергии.

Ранее Фокус писал, что системы водоснабжения, отопления и канализации связаны с электроэнергией – технологии обеспечения граждан этими цивилизационными благами работают только при условии наличия электропитания.

Также сообщалось, что в Украине отключения потребителей от электроэнергии не прекратятся пока не будет восстановлена полная мощность поврежденных подстанций, трансформаторов, линий, и пока не будет завершен полноценный ремонт всех поврежденных ракетами объектов.

Напомним, по сообщению премьер-министра Дениса Шмыгаля в результате ракетных ударов армии России из строя выведены почти 50% энергетической системы Украины.