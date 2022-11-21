Евакуація в села: чи потрібно громадянам планувати виїзд із багатоквартирних будинків

Більшість заяв місцевої влади та енергоекспертів зводяться до того, що взимку регулярне подання тепла, води та електроенергії у містах не гарантовано. Це означає потенційну потребу залишити міські квартири.

Related video

В Україні місцева влада міст та низка експертів нещодавно озвучили припущення, що оскільки електропостачання, подача води та тепла будуть взимку вкрай нерегулярними, то громадянам є сенс подумати про альтернативу — евакуацію. Про це йдеться у статті Фокусу "Евакуація в тепло. Що буде з опаленням та водою у морози і чи потрібно виїжджати".

17 листопада мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував мешканцям міста залишити його — вирушити до села. Оскільки ситуація з постачанням електроенергії, за його словами, лише погіршуватиметься, а через російські обстріли 53 багатоповерхівки Івано-Франківська залишилися без опалення. Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що йде підготовка оснащення теплопунктів по всьому місту. "У кожному з цих пунктів буде все необхідне — генератор, обігрівачі, щоб жителі громади змогли перечекати ситуацію, коли одночасно не буде опалення та електроенергії. Буде також можливість зарядити мобільні телефони", — зазначив мер.

[ + – ] У багатьох містах взимку працюватимуть теплопункти, де громадяни зможуть зігрітися Фото: kyivcity.gov.ua

Раніше київська влада також анонсувала один зі сценаріїв, згідно з яким мешканців столиці евакуювали. Хоча в мерії і зазначають, що вірять у краще, тобто евакуювати не доведеться. "Система цивільного захисту має бути готовою до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, ми повинні планувати всі можливі випадки", — зазначив Роман Ткачук, директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА. Він повідомив, що у кожному районі Києва підготують у середньому по 100 пунктів обігріву, які працюватимуть у разі надзвичайних ситуацій узимку. "Їх облаштують на базі соціальних об'єктів, оскільки саме там забезпечать тепло- та енергопостачання у разі критичної ситуації. Ці пункти обладнають усім необхідним: теплом, освітленням, санвузлами, їдальнями, місцями відпочинку, банками теплого одягу та теплими ковдрами", — йдеться у повідомленні КМДА.

Експерти кажуть, що, найімовірніше, якщо евакуація жителів Києва і станеться, то лише індивідуальна, коли самі мешканці того чи іншого міста виїжджатимуть у сільську місцевість у пошуках автономного водо- та теплопостачання. "Ми вже бачили евакуацію відразу після нападу Росії. Причому тут КМДА? Вони тоді вже "допомогли" — тільки дороги поперекривали, щоб люди цілодобово стояли в пробках. Тому ці байки про евакуацію мільйонів людей — я просто хотів би на це подивитися. Люди самі собі прораховують варіанти евакуації, думаю, дорослі люди мають варіант Б, як мінімум, а ще й варіант В", — каже народний депутат Олексій Кучеренко. На його думку, найкраще, що влада сьогодні може зробити, — це забезпечити ефективніший захист енергооб'єктів.

А, на думку голови правління Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, Київ не може провести організовану евакуацію, оскільки для цього немає жодної інфраструктури та підготовленої системи. Тож у питанні виїзду з міста за умови тривалої відсутності електроенергії, води та опалення громадянам краще покладатися на самих себе. Ми можемо розраховувати на себе, якщо є авто, то щоб воно було заправлене і в робочому стані, щоб самостійно виїхати в сільську місцевість, де можна забезпечити себе теплом і водою. Цей спосіб власної евакуації потрібно шукати вже зараз, щоб потреба у виїзді стала сюрпризом", — резюмував Олег Попенко.

Водночас сьогодні в умовах регулярної відсутності електроенергії багато комунальних підприємств у країні приймають рішення про оснащення своїх систем резервними джерелами живлення — генераторами. Це дозволяє продовжувати подавати воду та тепло до будинків, коли оголошено аварійне або стабілізаційне відключення електроенергії.

Раніше Фокус писав, що системи водопостачання, опалення та каналізації пов'язані з електроенергією — технології забезпечення громадян цими цивілізаційними благами працюють лише за умови наявності електроживлення.

Також повідомлялося, що в Україні відключення споживачів від електроенергії не припиняться, поки не відновлять повну потужність пошкоджених підстанцій, трансформаторів, ліній, і поки не завершать повноцінний ремонт усіх пошкоджених ракетами об'єктів.

Нагадаємо, за повідомленням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля внаслідок ракетних ударів армії Росії з ладу виведено майже 50% енергетичної системи України.