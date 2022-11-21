Крижана вода: чи вдасться уникнути перебоїв із теплом і водою через блекаут

Віялові відключення ведуть до зупинки роботи насосів, які подають у багатоповерхові будинки тепло та воду. Як постійні відключення світла можуть вплинути на водопостачання й опалення в багатоквартирному житловому фонді?

Related video

Системи водопостачання, опалення та каналізації пов'язані з електроенергією — технології забезпечення громадян цими цивілізаційними благами працюють лише за умови наявності електроживлення. Щоб не залишити мешканців багатоповерхівок без тепла та води, водоканали й інші підприємства використовують резервні джерела живлення. У морози, якщо тривалий час насоси не качають воду, можуть траплятися серйозні аварії на магістралях. Про це йдеться в статті Фокусу "Евакуація в тепло. Що буде з опаленням і водою в морози та чи потрібно виїжджати".

"Для подачі тепла ризиків менше — системи багатьох міст обладнані резервними джерелами, встановлюються генератори, ми, як пилосос, зібрали вже генератори по всій Європі, а тепер збираємо по всьому світу вже. У багатьох містах системи теплопостачання більш-менш захищене. Якщо говорити про стратегічні відключення, то тепло відключатиметься в останню чергу, я думаю, ми не дійдемо ситуації, коли трапиться катастрофічне відключення тепла", — сподівається директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він також вважає, що не виключене через перебої з електроенергією відключення подачі води, але загалом, на його думку, катастрофічних відключень не буде. "Я впевнений, що ми зможемо уникнути ситуації, коли люди не мають води й тепла довше за 12-14 годин на добу", — зазначив Олександр Харченко.

Якщо електроенергії не буде тривалий час, то головним ризиком для магістральних трубопроводів і внутрішньобудинкових систем водо- й теплопостачання стає ризик заморожування води в трубах. Якщо вода вчасно не буде злита з системи, а сама система не буде законсервована, за мінусових температур є дуже висока ймовірність пошкоджень труб. Приклад такого масштабного аварійного пошкодження — місто в окупованій частині Луганської області Алчевськ, де у 2006 році за температури -25 градусів і навіть нижче велике місто залишилося повністю без опалення. Причому на два тижні. Тоді для вирішення проблем Алчевська знадобилася особиста участь президента Віктора Ющенка. Проте зараз експерти не схильні прогнозувати такі масштабні проблеми для українських міст через перебої з електроенергією.

Важливо

Відключення надовго. Що буде з електроенергією через ракетний терор Росії завтра та взимку

"Я б не лякав тим досвідом Алчевська-2006, так, ми вивчали сумний досвід 2006 року, там насамперед причиною була тупість місцевої влади — були ухвалені неправильні рішення. Не прорахували ризик розморожування систем. А до такого треба бути готовими. Тоді був мороз -25, і система швидко замерзла, водопроводи луснули", — каже народний депутат і ексміністр ЖКГ Олексій Кучеренко. Він наголошує: у такому питанні як імовірні аварії систем теплопостачання не останню роль відіграє професіоналізм місцевої влади.

Утім, поки що експерти бачать величезні ризики — адже далеко не вся місцева влада вже розпочала активну комунікацію з комунальними підприємствами, ОСББ і приватними ЖЕКами щодо загроз, які існують у зв'язку з відключеннями електроенергії. Також неясно, чи готується місцева влада в містах країни консервувати системи, щоб уникнути масштабних аварій трубопроводів.

Голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив: робота органів місцевого самоврядування в Києві щодо вибудовування комунікацій із ЖЕКами ведеться несистемно. Він попереджає: що нижча температура, то вищий ризик швидкого виходу з ладу систем водо- й теплопостачання за умови тривалих відключень електроенергії. "Якщо мінус 5 або мінус 10 градусів, а електроенергії не буде 16-24 годин, то цього достатньо, щоб система почала замерзати. Це якщо не буде насосів. що працюють. А далі — гірше. За мінус 10-20 градусів відсутність живлення насосів протягом 12 година призведе до аварії", — зазначає Олег Попенко.

Нагадаємо, голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що в Україні можливий блекаут, проте навіть повне відключення електроенергії не означатиме "кінець світу".

Раніше Фокус писав, що влада Києва готується до різних сценаріїв, у тому числі до повного відключення електроенергії.

Як повідомлялося, за найоптимістичніших сценаріїв, коли Україні вдасться відбивати нові ракетні атаки на підстанції та лінії електропередач, відключення споживачів можуть тривати 4-6 годин на добу, а в деяких регіонах країни навіть 2-3 години на добу.

Важливо