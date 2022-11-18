Один зі сценаріїв: Київ готують до повного відключення світла (відео)

Столиця вже перейшла до стабілізаційних відключень. Столичні чиновники кажуть, що світло подають за графіком і вимикають його не більше, ніж на 4 години.

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Влада Києва готується до різних сценаріїв, зокрема до повного відключення електроенергії. Про це сказав перший заступник голови Київської міської адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю телеканалу "Київ"

Місто вже перейшло до стабілізаційних відключень. Світло, за його словами, подають за графіком і відсутнє воно не більше 4-х годин.

"Ми готуємось до різних сценаріїв, зокрема до повного відключення... У зв'язку зі зниженням температури електроспоживання значно збільшується. Тому нам зараз, як ніколи, треба заощаджувати електроенергію", — зазначив Поворозник.

Збільшення споживання електрики, як зазначає чиновник, призведе до аварійних відключень, оскільки система може не витримати.

Нагадаємо, що енергокомпанія ДТЕК попереджала про екстрені відключення світла в Києві. Складені раніше графіки аварійних відключень не діють.

Ситуація з електрикою ускладнилася після масованого ракетного удару армії Росії по Україні 15 листопада. Об'єкти енергетичної інфраструктури зазнали серйозних пошкоджень.

Радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко попереджав, що ремонт об'єктів може тривати до 2 тижнів.

По всій Україні 18 листопада діють графіки погодинних відключень електроенергії. Майстри працюють цілодобово для відновлення зруйнованої енергоінфраструктури.