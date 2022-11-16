В ОП розповіли, скільки часу займе відновлення об'єктів енергетики після ударів РФ

Практично у всіх українських областях запроваджено погодинні графіки відключення електроенергії, однак у деяких регіонах досі працюють аварійні відключення для стабілізації системи.

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Відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури через ракетні удари РФ по Україні 15 листопада може тривати ще від 2-3 днів до двох тижнів. Про це розповів радник глави офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону українських телеканалів.

За його словами, терміни ремонту енергетичних об'єктів, за якими вдарили російські ракети, залежать від ступеня руйнувань.

"Різні об'єкти з різним ступенем руйнувань. Десь 2-3 дні, десь тиждень, десь два. Все залежить від того, про який об'єкт ми говоримо", — додав він.

Тимошенко розповіла, що ввечері 15 листопада в Україні було відключено від електрики 10 мільйонів абонентів. На ранок 16 листопада ситуація покращилася і без світла залишалися 2 млн.

В українських областях запроваджено погодинні графіки відключення електроенергії, однак у деяких регіонах досі працюють аварійні відключення для стабілізації системи.

"Зараз запроваджено практично у всіх областях як погодинні графіки відключень, так і бувають аварійні відключення, адже ми ще стабілізуємо систему, відключено ще кілька мільйонів споживачів: цифра від 2-х до 4-х мільйонів, залежно від години змінюється", — сказав він.

Радник глави ОП додав, що зараз перед енергетиками стоїть завдання вийти на рівень електропостачання, що був минулого тижня.

Нагадаємо, 15 листопада Росія атакувала українські міста 93 ракетами, 73 з них вдалося збити. Також було знищено 10 із 10 іранських дронів Shahed-136 та один ударний безпілотник "Оріон". Проте все ж таки по 15 об'єктах енергетичної інфраструктури вдалося завдати ударів.

Після цього на всій території України запровадили екстрені відключення електрики. ЗС РФ вразили українські об'єкти інфраструктури у Харкові, Львові, Житомирі, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Волинській та інших областях.