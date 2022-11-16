В ОП рассказали, сколько времени займет восстановление объектов энергетики после ударов РФ

Практически во всех украинских областях введены почасовые графики отключения электроэнергии, однако в некоторых регионах до сих пор работают аварийные отключения для стабилизации системы.

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Восстановление объектов энергетической инфраструктуры из-за ракетных ударов РФ по Украине 15 ноября может продолжаться еще от 2-3 дней до двух недель. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона украинских телеканалов.

По его словам, сроки ремонта энергетических объектов, по которым ударили российские ракет, зависят от степени разрушений.

"Разные объекты с разной степенью разрушений. Где-то 2-3 дня, где-то неделя, где-то две. Все зависит от того, о каком объекте мы говорим", — добавил он.

Тимошенко рассказал, что вечером 15 ноября в Украине были отключены от электричества 10 миллионов абонентов. К утру 16 ноября ситуация улучшилась и без света оставались 2 млн.

В украинских областях введены почасовые графики отключения электроэнергии, однако в некоторых регионах до сих пор работают аварийные отключения для стабилизации системы.

"Сейчас введены практически во всех областях как почасовые графики отключений, так и бывают аварийные отключения, ведь мы еще стабилизируем систему, отключены еще несколько миллионов потребителей: цифра от 2-х до 4-х миллионов, в зависимости от часа меняется", — сказал он.

Советник главы ОП добавил, что сейчас перед энергетиками стоит задача выйти на уровень электроснабжения, который был на прошлой неделе.

Напомним, 15 ноября Россия атаковала украинские города 93 ракетами, 73 из них удалось сбить. Также были уничтожены 10 из 10 иранских дронов Shahed-136 и один ударный беспилотник "Орион". Однако все же по 15 объектам энергетической инфраструктуры удалось нанести удары.

После этого на всей территории Украины ввели экстренные отключения электричества. ВС РФ поразили украинские объекты инфраструктуры в Харькове, Львове, Житомире, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Волынской и других областях.