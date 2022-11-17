Графік не діє: у Києві очікуються екстрені відключення електрики, — ДТЕК

Співробітники компанії разом з екстреними службами роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію з подаванням електроенергії у столиці.

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У Києві 17 листопада проводять екстрені відключення електроенергії. Графіки аварійних відключень, які були складені раніше, поки що не діють, повідомляє енергетична компанія ДТЕК.

Також повідомляється, що енергетики компанії разом із фахівцями НЕК "Укренерго", екстреними службами та столичною владою роблять все можливе для того, щоб стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

Графік поточних відключень опубліковано на сайті ДТЕК. Користувачі можуть дізнатися, в які дні, і в який час очікувати відключення електроенергії.

Щоб дізнатися, чи є зараз за конкретною адресою аварійні чи планові відключення та ознайомитись із графіком стабілізаційних відключень, необхідно почати вводити адресу українською мовою. У розкривному списку потрібно вибрати свою вулицю і номер будинку.

[ + – ] Приклад графіка аварійних або планових відключень електроенергії у Києві

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Нагадаємо, 15 листопада Збройні сили РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, внаслідок якого було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що відновлення пошкоджених об'єктів може тривати ще від 2-3 днів до двох тижнів. За його словами, термін ремонтних робіт залежить від ступеня руйнувань тих чи інших об'єктів.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький 14 листопада заявив, що усунути всі масштабні пошкодження на об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні наразі неможливо. За його словами, практика планових відключень електрики продовжуватиметься.