График не действует: в Киеве ожидаются экстренные отключения электричества, — ДТЭК

Сотрудники компании вместе с экстренными службами делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию с подачей электроэнергии в столице.

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В Киеве 17 ноября проводят экстренные отключения электроэнергии. Графики аварийных отключений, которые были составлены ранее, пока не действуют, сообщает энергетическая компания ДТЭК.

Также сообщается, что энергетики компании вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", экстренными службами и столичными властями делают все возможное для того, чтобы стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

График текущих отключений опубликован на сайте ДТЭК. Пользователи могут узнать в какие дни, и в какое время ожидать отключения электроэнергии.

Чтобы узнать, есть ли сейчас по конкретному адресу аварийные или плановые отключения и ознакомиться с графиком стабилизационных отключений, необходимо начать вводить адрес на украинском языке. Во всплывающем списке нужно выбрать свою улицу и номер дома.

[ + – ] Пример графика аварийных или плановых отключений электроэнергии в Киеве

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Напомним, 15 ноября Вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине, в результате которого были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В связи с этим советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что восстановление поврежденных объектов может продолжаться еще от 2-3 дней до двух недель. По его словам, сроки ремонтных работ зависит от степени разрушений тех или иных объектов.

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 14 ноября заявил, что устранить все масштабные повреждения на объектах энергетической инфраструктуры в Украине в настоящее время невозможно. По его словам, практика плановых отключений электричества будет продолжаться.