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Экономика Российско-украинская война Веерные отключения после обстрелов РФ

"Устранить все повреждения невозможно": в "Укрэнерго" рассказали о текущей ситуации (видео)

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Украинская энергетическая инфраструктура продолжает подвергаться российским обстрелам

По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, на прошлой неделе серьезно пострадал еще один энергетический объект. В связи с этим плановые отключения света продолжатся в восьми областях Украины.

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Устранить все масштабные повреждения на объектах энергетической инфраструктуры после российских обстрелов в Украине в настоящее время невозможно. Об этом рассказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщается в Telegram-канале компании.

"Киевский и харьковский энергоузлы –– это большие регионы потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она производится. Но сеть в этих областях получила очень тяжелые повреждения и постепенно восстанавливается силами "Укрэнерго" и других энергетических компаний", –– прокомментировал представитель компании.

По его словам, на прошлой неделе россияне серьезно повредили еще один энергетический объект в юго-западной части страны.

"Ситуация остается сложной. Однако мы, как и раньше, работаем в постоянном режиме, восстанавливая поврежденным врагом объекты", –– прокомментировал Кудрицкий.

Он отметил, что на следующей неделе в городе Киеве, а также Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Донецкой областях продолжатся плановые отключения электроэнергии. Но это актуально лишь в том случае, если за этот период не будет новых таких же масштабных разрушений инфраструктуры, иначе ситуация может измениться в худшую сторону.

"Будем работать над тем, чтобы продолжить восстановление энергосети в северных и центральных регионах, чтобы эти графики [отключения света] были не просто плановыми, но и минимальными", –– добавил Кудрицкий.

Глава правления компании также подчеркнул, что устранить все повреждения сейчас невозможно.

"Я напоминаю, что речь идет о 900 ракетах и дронах, которые с 10 октября были выпущены Россией в основном по объектам электроэнергетики. Конечно, таких масштабных повреждений еще ни одна энергосистема не переживала, и говорить о полном их устранении в настоящее время не приходится", –– прокомментировал представитель "Укрэнерго".

Напомним, в ДТЭК рассказали, как похолодание отобразится на графиках отключений света в Киеве. С наступлением холодов, периоды веерных отключений электричества в украинской столице могут увеличиться.

Ранее издание "Зеркало недели" написало, что из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины страну ждет самая сложная зима за все годы независимости.