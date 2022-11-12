"Потребление будет расти", - в ДТЭК рассказали, как похолодание отобразится на графиках отключения света в Киеве

С наступлением холодов, периоды веерных отключений электричества в украинской столице могут увеличиться.

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Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Киеве могут увеличить время отключений электроэнергии из-за снижения температуры воздуха. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона в пятницу, 11 ноября.

"У нас когда будет снижаться температура, то потребление будет расти. Где-то каждые 5-7 градусов снижения температуры — это 10% потребления по территории Украины в среднем", — объясняет директор ДТЭК.

По словам Дмитрия Сахарука, для того, чтобы избежать увеличения сроков отключений света в Киеве, необходимо провести некоторые ремонтные работы. Он отмечает, что специалисты ДТЭК могут не успеть справится с данной задачей до наступления холодов в столице.

Сахарук подчеркнул, что на данный момент невозможно точно определить на сколько сильно увеличатся сроки отключений. Он уверил, что если ДТЭК все-таки примет решение еще больше ограничить потребление электричества, то интервалы между отключениями будут сокращены.

"Главное, что нагрузка будет больше, и дефицит будет расти. Поэтому здесь нужно будет искать пути, каким образом с одной стороны не сделать так, чтобы вообще не было света, с другой стороны — не разрушить энергосистему из-за перегрузки. Если "Укрэнерго" будет увеличивать возможность электроэнергии, которая будет передаваться в Киев, то мы постараемся уменьшить промежутки времени, в течение которых люди будут без света", — заключил исполнительный директор ДТЭК.

Ранее Дмитрий Сахарук предполагал, что аварийные отключения света могут прекратиться в течение нескольких недель. Однако позже директор энергохолдинга выступил с опровержением этой информации заявив, что ВС РФ повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

Также Фокус писал о том, почему столичным новостройкам чаще отключают свет. Большое количество многоквартирных домов в Киеве официально числятся как стройплощадки. В связи с этим на жителей этих домов не распространяются общепринятые графики отключений света.