"Споживання зростатиме", — у ДТЕК розповіли, як похолодання відобразиться на графіках відключення світла у Києві

З настанням холодів періоди віялових відключень електрики в українській столиці можуть збільшитися.

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Виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук заявив, що у Києві можуть збільшити час відключень електроенергії через зниження температури повітря. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону у п'ятницю, 11 листопада.

"У нас коли буде знижуватися температура, то споживання зростатиме. Десь кожні 5-7 градусів зниження температури — це 10% споживання територією України в середньому", — пояснює директор ДПЕК.

За словами Дмитра Сахарука, для того, щоб уникнути збільшення термінів відключення світла у Києві, необхідно провести деякі ремонтні роботи. Він зазначає, що фахівці ДПЕК можуть не встигнути впоратися з цим завданням до настання холодів у столиці.

Сахарук підкреслив, що на цей час неможливо точно визначити, наскільки сильно збільшаться терміни відключень. Він запевнив, що якщо ДПЕК таки ухвалить рішення ще більше обмежити споживання електрики, то інтервали між відключеннями будуть скорочені.

"Головне, що навантаження буде більше, і дефіцит зростатиме. Тому тут треба буде шукати шляхи, яким чином з одного боку не зробити так, щоб взагалі не було світла, з іншого боку — не зруйнувати енергосистему через навантаження. Якщо "Укренерго" "Збільшуватиме можливість електроенергії, яка передаватиметься до Києва, то ми намагатимемося зменшити проміжки часу, протягом яких люди будуть без світла", — підсумував виконавчий директор ДПЕК.

Раніше Дмитро Сахарук припускав, що аварійні відключення світла можуть припинитися протягом кількох тижнів. Проте пізніше директор енергохолдингу виступив зі спростуванням цієї інформації, заявивши, що ЗС РФ пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України.

Також Фокус писав про те, чому столичним новобудовам найчастіше відключають світло. Велика кількість багатоквартирних будинків у Києві офіційно вважаються як будмайданчики. У зв'язку з цим на мешканців цих будинків не поширюються загальноприйняті графіки відключення світла.