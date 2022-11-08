"Проблеми з владою": ДТЕК спростувала прогноз про відключення світла в Україні (відео)

Директор енергохолдингу говорив, що аварійні відключення електроенергії можуть припинити за 2 тижні. За 1 день його прогноз змінився — жити як до обстрілу не вдасться.

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Російські військові пошкодили 40% енергоінфраструктури України, за два тижні відновити їх не вдасться. Про це сказав виконавчий директор холдингу ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі Espreso.

"Два тижні на відновлення — дуже оптимістичний прогноз. У нас 40% інфраструктури пошкоджено, не можна за два тижні все відновити. Можливо часткове покращення, але ми точно не житимемо так, як до початку обстрілів. Інакше не може бути", — зазначив він.

[ + – ] У "ДТЕК" визнали, що за 2 тижні все відновити не вийде

Сахарук відповів на питання про можливості захисту енергооб'єктів від ворожих ракет.

"Об'єкти цивільної інфраструктури не призначені, щоб витримувати ракетні удари. Вони розривають обладнання на шматки — це великі руйнування. Коли летять 4-8 ракет одночасно, їх збити ми не можемо", — пояснив директор ДТЕК.

Сахарук вважає, що Україні варто нарощувати сили ППО для захисту обладнання від уламків та вибухової хвилі. Потрібна та ефективна система управління ліквідації наслідків обстрілів та підтримки енергетики.

"Деякі підстанції можна швидко відремонтувати й з більшим ефектом, деякі з меншим. Потрібна вертикаль влади, яка приймає рішення сьогодні, щоб отримати результат вже завтра. З цим великі проблеми", — підсумував Сахарук.

Ще вчора, 7 листопада, Сахарук говорив, що аварійні відключення електроенергії в Україні можуть припинити за 2 тижні. Світло перестануть вимикати, щойно завершать ремонт на об'єктах критичної інфраструктури, казав він.

В Україні 8 листопада вводили аварійні відключення електроенергії з 9:00 ранку. Жорсткі обмеження зачепили Київ, Київську, Чернігівську, Черкаську, Житомирську, Сумську, Харківську та Полтавську області.

Українці активно купують генератори, повербанки та джерела безперебійного живлення напередодні зими. Ціна деяких товарів зросла на 10%, а генераторів на 50%.