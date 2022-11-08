"Проблемы с властью": ДТЭК опровергла прогноз об отключении света в Украине (видео)

Директор энергохолдинга говорил, что аварийные отключения электроэнергии могут прекратить через 2 недели. За 1 день его прогноз изменился — жить как до обстрелов не получится.

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Российские военные повредили 40% энергоинфраструктуры Украины, за две недели восстановить их не получится. Об этом сказал исполнительный директор холдинга "ДТЭК" Дмитрий Сахарук в эфире Espreso.

"Две недели на восстановление – очень оптимистичный прогноз. У нас 40% инфраструктуры повреждено, нельзя за две недели все восстановить. Возможно частичное улучшение, но мы точно не будем жить так, как до начала обстрелов. По-другому не может быть", – отметил он.

[ + – ] В "ДТЭК" признали, что за 2 недели все восстановить не получится

Сахарук ответил вопрос о возможности защиты энергообъектов от вражеских ракет.

"Объекты гражданской инфраструктуры не предназначены, чтобы выдерживать ракетные удары. Они разрывают оборудование на куски — это большие разрушения. Когда летят 4-8 ракет одновременно, их сбить все мы не можем", — объяснил директор ДТЭК.

Сахарук считает, что Украине стоит наращивать силы ПВО для защиты оборудования от обломков и взрывной волны. Нужна и эффективная система управления ликвидации последствий обстрелов и поддержки энергетики.

"Некоторые подстанции можно быстро отремонтировать и с большим эффектом, некоторые — с меньшим. Нужна вертикаль власти, которая принимает решение сегодня, чтобы получить результат уже завтра. С этим большие проблемы", — подытожил Сахарук.

Еще вчера, 7 ноября, Сахарук говорил, что аварийные отключения электроэнергии в Украине могут прекратить через 2 недели. Свет перестанут выключать, как только завершат ремонт на объектах критической инфраструктуры, говорил он.

В Украине 8 ноября вводили аварийные отключения электроэнергии с 9:00 утра. Жесткие ограничения коснулись Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей.

Украинцы активно покупают генераторы, пауэрбанки и источники бесперебойного питания накануне зимы. Цена некоторых товаров выросла на 10%, а генераторов – на 50%.