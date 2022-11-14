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Економіка Російсько-українська війна Віялові відключення після обстрілів РФ

"Усунути всі пошкодження неможливо": в "Укренерго" розповіли про поточну ситуацію (відео)

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Українська енергетична інфраструктура продовжує зазнавати російських обстрілів

За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, минулого тижня серйозно постраждав ще один енергетичний об'єкт. У зв'язку з цим планові відключення світла продовжаться у восьми областях України.

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Усунути всі масштабні пошкодження на об'єктах енергетичної інфраструктури після російських обстрілів в Україні наразі неможливо. Про це розповів голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляється у Telegram-каналі компанії.

"Київський і харківський енерговузли — це великі регіони споживання електроенергії, куди передається електроенергія з тих регіонів, де вона виробляється. Але мережа в цих областях отримала дуже тяжкі пошкодження і поступово відновлюється силами "Укренерго" й інших енергетичних компаній", — прокоментував представник компанії.

За його словами, минулого тижня росіяни серйозно пошкодили ще один енергетичний об'єкт у південно-західній частині країни.

"Ситуація залишається складною. Однак ми, як і раніше, працюємо в постійному режимі, відновлюючи об'єкти, що пошкоджені ворогом", –– прокоментував Кудрицький.

Він зазначив, що наступного тижня у місті Києві, а також Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Сумській, Чернігівській і Донецькій областях продовжаться планові відключення електроенергії. Але це актуально лише в тому випадку, якщо за цей період не буде нових таких масштабних руйнувань інфраструктури, інакше ситуація може змінитися в гірший бік.

"Працюватимемо над тим, щоб продовжити відновлення енергомережі в північних і центральних регіонах, щоб ці графіки [відключення світла] були не просто плановими, а й мінімальними", –– додав Кудрицький.

Голова правління компанії також наголосив, що усунути усі пошкодження зараз неможливо.

"Я нагадую, що йдеться про 900 ракет і дронів, які з 10 жовтня були випущені Росією переважно по об'єктах електроенергетики. Звичайно, таких масштабних пошкоджень ще жодна енергосистема не переживала, і говорити про повне їх усунення наразі не доводиться", –– прокоментував представник "Укренерго".

Нагадаємо, у ДТЕК розповіли, як похолодання позначиться на графіках відключень світла у Києві. З настанням холодів періоди віялових відключень електрики в українській столиці можуть збільшитися.

Раніше видання "Дзеркало тижня" написало, що через російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України на країну чекає найскладніша зима за всі роки незалежності.