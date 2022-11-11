На Україну чекає складна зима: у Києві світло відключатимуть по 12 годин на добу, — ЗМІ

За даними журналістів, узимку дефіцит енергопотужностей зросте щонайменше вдвічі, що призведе до тривалих відключень і нестабільної роботи системи опалення.

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Через російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України на країну чекає найскладніша зима за всі роки незалежності, пише "Дзеркало тижня". За даними видання, станом на початок листопада окупанти завдали 103 ударів по великих енергооб'єктах, пошкодивши до 30% обладнання. У зв'язку з цим енергосистемі не вистачає можливостей передати 1 500-2 000 МВт потужності, це можна порівняти з роботою 2-3 атомних блоків.

При цьому варто очікувати нових атак, оскільки Росія замовила в Ірану ще 2 тис. дронів-камікадзе.

Видання зазначає, що енергетиків поки що виручає нещодавня великомасштабна реконструкція, яку проводило "Укренерго": у компанії є запаси резервного обладнання. Крім того, Кабмін скасував мита на імпорт генераторів і критичного обладнання.

Дефіцит потужності зросте щонайменше вдвічі

Однак перспективи не райдужні, бо вже зараз, за плюсової температури, енергосистема зіткнулася з великими проблемами. Під час морозів дефіцит потужності зросте щонайменше вдвічі. Тому прогнози про те, що взимку електрику відключатимуть на 10–12 годин на добу — це цілком реалістичний сценарій, причому не найжорсткіший.

Відсутність світла позначиться і на стабільній роботі системи опалення. У Києві, за даними журналістів, найбільш уразливими стануть райони, розташовані на лівому березі Дніпра, а також на Оболоні, де система опалення централізована. Правий берег столиці у вигіднішому становищі, тому що тут багато відносно невеликих котелень.

Раніше в "Укренерго" анонсували покращення електропостачання центральних і північних регіонів України. Проте керівництво компанії попередило, що прогноз не виправдається у разі нових обстрілів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, виконавчий директор холдингу "ДТЕК" Дмитро Сахарук повідомив, що під час російських атак пошкоджено 40% інфраструктури, швидко відновити її не вдасться.