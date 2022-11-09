Якщо не буде нових обстрілів: в "Укренерго" анонсували зміни у роботі електромережі

За словами голови "Укренерго", українці зможуть відчути покращення роботи електромережі вже за кілька днів.

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Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що за умови відсутності нових обстрілів, енергетики зможуть суттєво покращити електропостачання центральних та північних регіонів України. Про це він розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Володимир Кудрицький згадав, що регулярні ракетні атаки на українську інфраструктуру призвели до маси проблем в енергетичному секторі країни. У зв'язку з цим у багатьох регіонах практикуються як планові, так і аварійні відключення електрики.

За словами Кудрицького, дефіцит потужностей на деяких ділянках перевищує 1000 МВт і може змінюватись протягом дня. Найсильніше це відчувається у Київській та Харківській області.

"Цього тижня нам доведеться ще попрацювати. Сподіваюся, що за відсутності нових ракетних обстрілів ми зможемо покращити ситуацію з енергопостачанням у центральному та північному регіонах нашої країни", — заявив глава "Укренерго".

Щоб ліквідувати наслідки ворожих атак, ремонтним бригадам доводиться працювати цілодобово. Енергетики також не відкидають можливості нових обстрілів і готуються до гірших сценаріїв.

У повідомленні також йдеться, що головною метою "Укренерго" зараз є ремонт магістральних мереж у центральній та північній частинах країни. Це дозволило б забезпечити найбільш постраждалі області електрикою з інших регіонів.

Кудрицький вважає, що у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській та Полтавській областях часті відключення електрики триватимуть до кінця тижня. За відсутності нових пошкоджень електромережі графіки відключень стануть менш щільними.

Володимир Кудрицький також підтвердив, що Укренерго вдалося відновити дві лінії передач, які з'єднують Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Він зазначив, що це важливий крок з погляду безпеки, оскільки ці лінії відповідають за роботу систем охолодження відпрацьованого ядерного палива.

Нагадаємо, що директор холдингу "ДТЕК" Дмитро Сахарук прокоментував чутки про швидке відновлення енергетичної інфраструктури.

Також Фокус писав, що в "Укренерго" пообіцяли зробити графіки відключення світла більш комфортними.