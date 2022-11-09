Ситуация с электроснабжением в центральной и северной частях Украины может улучшиться, - Укрэнерго

По словам главы "Укрэнерго", украинцы смогут ощутить улучшения работы электросети уже через несколько дней.

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Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что при условии отсутствия новых обстрелов, энергетики смогут существенно улучшить электроснабжение центральных и северных регионов Украины. Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Владимир Кудрицкий упомянул о том, что регулярные ракетные атаки на украинскую инфраструктуру привели к массе проблем в энергетическом секторе страны. В связи с этим, во многих регионах практикуются как плановые, так и аварийные отключения электричества.

По словам Кудрицкого, сильнее всего досталось жителям Киевской и Харьковской области. При этом дефицит мощностей превышает 1000 МВт и может меняться в течение дня.

"На этой неделе нам придется еще поработать. Надеюсь, что при отсутствии новых ракетных обстрелов мы сможем улучшить ситуацию с энергоснабжением в центральном и северном регионах нашей страны", — заявил глава "Укрэнерго".

Чтобы ликвидировать последствия вражеских атак ремонтным бригадам приходиться работать круглосуточно. Энергетики также не исключают возможность новых обстрелов и готовятся к худшим сценариям.

В сообщении также говорится, что главной целью "Укрэнерго" сейчас является ремонт магистральных сетей в центральной и северной частях страны. Это позволило бы снабдить наиболее пострадавшие области электричеством из других регионов.

Кудрицкий считает, что в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях частые отключения электричества будут длиться до конца недели. При отсутствии новых повреждений электросети, графики отключений станут менее плотными.

Владимир Кудрицкий также подтвердил, что "Укрэнерго" удалось восстановить две линии передач, которые соединяют Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Он отметил, что это важный шаг с точки зрения безопасности, так как данные линии отвечают за работу систем охлаждения отработанного ядерного топлива.

Напомним, что директор холдинга "ДТЭК" Дмитрий Сахарук прокомментировал слухи о скором восстановлении энергетической инфраструктуры.

Также Фокус писал, что в "Укрэнерго" пообещали сделать графики отключения света более комфортными.