Украину ждет сложная зима: в Киеве свет будут отключать по 12 часов в сутки, — СМИ

По данным журналистов, зимой дефицит энергомощностей вырастет минимум в два раза, что приведет к длительным отключениям и нестабильной работе системы отопления.

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Из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины страну ждет самая сложная зима за все годы независимости, пишет "Зеркало недели". По данным издания, по состоянию на начало ноября оккупанты нанесли 103 удара по крупным энергообъектам, повредив до 30% оборудования. В связи с этим энергосистеме не хватает возможностей передать 1500–2000 МВт мощности, это сопоставимо с работой 2-3 атомных блоков.

При этом стоит ожидать новых атак, так как Россия заказала у Ирана еще 2 тыс. дронов-камикадзе.

Издание отмечает, что энергетиков пока выручает недавняя крупномасштабная реконструкцию, которую проводило "Укрэнерго": у компании есть запасы резервного оборудования. Кроме того, Кабмин отменил пошлины на импорт генераторов и критического оборудования.

Дефицит мощности вырастет минимум в два раза

Однако перспективы не радужные, так как уже сейчас, при плюсовой температуре, энергосистема столкнулась с большими проблемами. Во время морозов дефицит мощности вырастет как минимум в два раза. Поэтому прогнозы о том, что зимой электричество будут отключать на 10–12 часов в сутки — это вполне реалистичный сценарий, причем не самый жесткий.

Отсутствие света скажется и на стабильной работе отопительной системе. В Киеве, по данным журналистов, наиболее уязвимыми станут районы, расположенные на левом берегу Днепра, а на также на Оболони, где система отопления централизована. Правый берег столицы в более выгодном положении, так как здесь много относительно небольших котельных.

Ранее в "Укрэнерго" анонсировали улучшение электроснабжения центральных и северных регионов Украины. Однако руководство компании предупредило, что прогноз не оправдается в случае новых обстрелов критической инфраструктуры.

Напомним, исполнительный директор холдинга "ДТЭК" Дмитрий Сахарук сообщил, что во время российских атак повреждено 40% инфраструктуры, быстро восстановить ее не получится.