Один из сценариев: Киев готовят к полному отключению света (видео)

Столица уже перешла к стабилизационным отключениям. Столичные чиновники говорят, что свет подают по графику и выключают его не более, чем на 4 часа.

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Власти Киева готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электроэнергии. Об этом сказал первый заместитель главы Киевской городской администрации Николай Поворозник в интервью телеканалу "Киев"

Город уже перешел к стабилизационным отключениям. Свет, по его словам, подают по графику и отсутствует он не более 4-х часов.

"Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению… В связи с понижением температуры электропотребление значительно увеличивается. Поэтому нам сейчас, как никогда, надо экономить электроэнергию", – отметил Поворозник.

Увеличение потребления электричества, как указывает чиновник, приведет к аварийным отключениям, поскольку система может не выдержать.

Напомним, что энергокомпания ДТЭК предупреждала об экстренных отключениях света в Киеве. Составленные ранее графики аварийных отключений не действуют.

Ситуация с электричеством осложнилась после массированного ракетного удара армии России по Украине 15 ноября. Объекты энергетической инфраструктуры получили серьезные повреждения.

Советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко предупреждал, что ремонт объектов может занять до 2 недель.

По всей Украине 18 ноября действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Мастера работают круглые сутки для восстановления разрушенной энергоинфраструктуры.