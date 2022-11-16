Поїхати від відключень: чи буде евакуація жителів Києва через проблеми з електроенергією

Нові удари росіян по підстанціях та трансформаторах більш ніж ймовірні. Тому взимку можливі тривалі відключення споживачів на всій території України.

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За найоптимістичніших сценаріїв, коли Україні вдасться відбивати нові ракетні атаки на підстанції та лінії електропередач, відключення споживачів можуть тривати 2-3 годин на добу, а в деяких регіонах країни навіть 4-6 години на добу. Якщо ж росіяни продовжуватимуть регулярно обстрілювати ті об'єкти, що будуть відремонтовані в найближчі два тижні, то відключення з великою ймовірністю можуть досягати 8-12 годин на добу, а іноді й довше — залежить від регіону, рівня навантаження на мережі та стану, в якому перебуває енергоінфраструктура. Про це пише Фокус у новій статті "Відключення надовго. Що буде з електроенергією через ракетний терор Росії завтра і взимку".

"Центральний регіон, Київський, там були пошкодження внаслідок другої, третьої й тепер уже четвертої хвилі ракетних обстрілів, і в цьому регіоні більше пошкоджено мережі зараз, часу на відновлення не було, роботи багато, треба готувати людей, що відключення будуть і будуть багатогодинні Люди повинні розуміти, що під час терористичних атак московського уряду вони повинні виживати, а не розраховувати на зону комфорту", — зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

У зв'язку з погрозами нових обстрілів і, як наслідок, високих ризиків для українців позбутися взимку не лише світла, а й тепла з водою почали з'являтися заяви про евакуацію. Зокрема, евакуації людей із Києва. Щоправда, експерти скептично оцінюють такі наміри місцевої влади.

[ + – ] Напередодні морозів місцева влада розглядає сценарій евакуації жителів із регіонів, де висока ймовірність тривалих відключень Фото: slovoidilo

"Вона (місцева влада Києва) розглядає один з сценаріїв — евакуація, але як три мільйони вивезти, мені складно уявити", — зазначає старший аналітик Dragon Capital Денис Саква. А, на думку Олександра Харченка, ні про яку евакуацію взагалі не може бути й мови, оскільки по всій країні мережі серйозно пошкоджені, тобто місця, де три мільйони киян отримають світло і тепло, можна і не знайти.

"Евакуація куди? Мережа пошкоджена і на західній, і на східній Україні. Найбільші пошкодження — у прифронтових районах, там справді людям треба виїжджати. Херсон, звільнені частини Харківщини, Бахмут — там все знищено, немає електромереж, ми там будуємо їх наново. Коли кажуть про Київ, звучить, як паніка та абсурд. Я не бачу сенсу такої евакуації — не пошкоджених високовольтних мереж в Україні немає”, — каже Олександр Харченко.

Він нагадує: перша хвиля ракетних атак у жовтні пошкодила мережі на Заході, які енергетики вже встигли відновити, і в деяких західних регіонах менше відключень. Київ та область, за словами експерта, є сьогодні регіонами, де найбільше постраждала від обстрілів енергетична інфраструктура. А отже, тривалих відключень електроенергії не уникнути — ні сьогодні, ні у грудні-січні.

Нагадаємо, станом на початок листопада окупанти завдали 103 ударів по великих енергооб'єктах, пошкодивши до 30% обладнання. У зв'язку з цим енергосистемі не вистачає можливостей передати 1500-2000 МВт потужності, це можна порівняти з роботою 2-3 атомних блоків.

Як раніше писав Фокус, у ситуації, коли енергосистема країни внаслідок пошкоджень від ракетних ударів не здатна пропустити необхідний споживачам обсяг, віялові відключення залишаються єдиною можливістю реальної економії електроенергії. Тобто, найімовірніше, відключення триватимуть.