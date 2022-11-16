Уехать от отключений: будет ли эвакуация жителей Киева из-за проблем с электроэнергией

Новые удары россиян по подстанциям и трансформаторам более чем вероятны. Поэтому зимой вероятны длительные отключения потребителей по всей территории Украины.

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При самых оптимистических сценариях, когда Украине удастся отбивать новые ракетные атаки на подстанции и линии электропередач, отключения потребителей могут длиться 4-6 часов в сутки, а в некоторых регионах страны даже 2-3 часа в сутки. Если же россияне будут продолжать регулярно обстреливать те объекты, что будут отремонтированы в ближайшие две недели, то отключения с большой долей вероятности могут достигать 8-12 часов в сутки, а иногда и дольше – зависит от региона, уровня нагрузки на сети и состояния, в котором пребывает энергоинфраструктура. Об этом пишет Фокус в новой статье "Отключения надолго. Что будет с электроэнергией из-за ракетного террора России завтра и зимой".

"Центральный регион, Киевский, там были повреждения в результате второй, третьей и теперь уже четвертой волны ракетных обстрелов, и в этом регионе более повреждены сети сейчас, времени на возобновление не было, работы много, нужно готовить людей, что отключения будут и будут многочасовые, и придется отключать даже насосы водоканалов, такое возможно. Люди должны понимать, что во время террористических атак московского правительства они должны выживать, а не рассчитывать на зону комфорта", — отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В связи с угрозами новых обстрелов и, как следствие, высоких рисков для украинцев лишиться зимой не только света, но и тепла с водой, начали появляться заявления об эвакуации. В частности, эвакуации людей из Киева. Правда, эксперты скептически оценивают такие намерения местных властей.

[ + – ] Накануне морозов местные власти рассматривают сценарий эвакуации жителей из регионов, где высокая вероятность длительных отключений Фото: slovoidilo

"Они (местные власти Киева) рассматривают один из сценариев – эвакуация, но как три миллиона вывезти, мне сложно представить", — отмечает старший аналитик Dragon Capital Денис Саква. А, по мнению Александра Харченко, ни о какой эвакуации вообще не может быть и речи, так как по всей стране сети серьезно повреждены, то есть, места, где три миллиона киевлян получат свет и тепло, можно ведь и не найти.

"Эвакуация куда? Сеть повреждена и на западной, и на восточной Украине. Самые крупные повреждения — в прифронтовых районах, там действительно людям нужно выезжать. Херсон, освобожденные части Харьковщины, Бахмут – там все уничтожено, нет электросетей, мы там строим их заново. Когда говорят про Киев, звучит, как паника и абсурд. Я не вижу смысла такой эвакуации – не поврежденных высоковольтных сетей в Украине нет", — говорит Александр Харченко.

Он напоминает: первая волна ракетных атак в октябре повредила сети на Западе, которые энергетики уже успели восстановить, и в некоторых западных регионах меньше отключений. Киев и область, по словам эксперта, являются сегодня регионами, где наиболее пострадала от обстрелов энергетическая инфраструктура. А, значит, длительных отключений электроэнергии не избежать – ни сегодня, ни в декабре-январе.

Напомним, по состоянию на начало ноября оккупанты нанесли 103 удара по крупным энергообъектам, повредив до 30% оборудования. В связи с этим энергосистеме не хватает возможностей передать 1500–2000 МВт мощности, это сопоставимо с работой 2-3 атомных блоков.

Как ранее писал Фокус, в ситуации, когда энергосистема страны вследствие повреждений от ракетных ударов не способна пропустить необходимый потребителям объем, веерные отключения остаются единственной возможностью реальной экономии электроэнергии. То есть, вероятнее всего, отключения будут продолжаться.