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Экономика Массированный обстрел городов Украины 15 ноября

Уехать от отключений: будет ли эвакуация жителей Киева из-за проблем с электроэнергией

лампочка, свеча, нет света
Фото: УНИАН | В минусовые температуры потребление электроэнергии растет, что ведет к дополнительным отключениям потребителей

Новые удары россиян по подстанциям и трансформаторам более чем вероятны. Поэтому зимой вероятны длительные отключения потребителей по всей территории Украины.

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При самых оптимистических сценариях, когда Украине удастся отбивать новые ракетные атаки на подстанции и линии электропередач, отключения потребителей могут длиться 4-6 часов в сутки, а в некоторых регионах страны даже 2-3 часа в сутки. Если же россияне будут продолжать регулярно обстреливать те объекты, что будут отремонтированы в ближайшие две недели, то отключения с большой долей вероятности могут достигать 8-12 часов в сутки, а иногда и дольше – зависит от региона, уровня нагрузки на сети и состояния, в котором пребывает энергоинфраструктура. Об этом пишет Фокус в новой статье "Отключения надолго. Что будет с электроэнергией из-за ракетного террора России завтра и зимой".

"Центральный регион, Киевский, там были повреждения в результате второй, третьей и теперь уже четвертой волны ракетных обстрелов, и в этом регионе более повреждены сети сейчас, времени на возобновление не было, работы много, нужно готовить людей, что отключения будут и будут многочасовые, и придется отключать даже насосы водоканалов, такое возможно. Люди должны понимать, что во время террористических атак московского правительства они должны выживать, а не рассчитывать на зону комфорта", — отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В связи с угрозами новых обстрелов и, как следствие, высоких рисков для украинцев лишиться зимой не только света, но и тепла с водой, начали появляться заявления об эвакуации. В частности, эвакуации людей из Киева. Правда, эксперты скептически оценивают такие намерения местных властей.

Накануне морозов местные власти рассматривают сценарий эвакуации жителей из регионов, где высокая вероятность длительных отключений Fullscreen
Накануне морозов местные власти рассматривают сценарий эвакуации жителей из регионов, где высокая вероятность длительных отключений
Фото: slovoidilo

"Они (местные власти Киева) рассматривают один из сценариев – эвакуация, но как три миллиона вывезти, мне сложно представить", — отмечает старший аналитик Dragon Capital Денис Саква. А, по мнению Александра Харченко, ни о какой эвакуации вообще не может быть и речи, так как по всей стране сети серьезно повреждены, то есть, места, где три миллиона киевлян получат свет и тепло, можно ведь и не найти.

"Эвакуация куда? Сеть повреждена и на западной, и на восточной Украине. Самые крупные повреждения — в прифронтовых районах, там действительно людям нужно выезжать. Херсон, освобожденные части Харьковщины, Бахмут – там все уничтожено, нет электросетей, мы там строим их заново. Когда говорят про Киев, звучит, как паника и абсурд. Я не вижу смысла такой эвакуации – не поврежденных высоковольтных сетей в Украине нет", — говорит Александр Харченко.

Он напоминает: первая волна ракетных атак в октябре повредила сети на Западе, которые энергетики уже успели восстановить, и в некоторых западных регионах меньше отключений. Киев и область, по словам эксперта, являются сегодня регионами, где наиболее пострадала от обстрелов энергетическая инфраструктура. А, значит, длительных отключений электроэнергии не избежать – ни сегодня, ни в декабре-январе.

Напомним, по состоянию на начало ноября оккупанты нанесли 103 удара по крупным энергообъектам, повредив до 30% оборудования. В связи с этим энергосистеме не хватает возможностей передать 1500–2000 МВт мощности, это сопоставимо с работой 2-3 атомных блоков.

Как ранее писал Фокус, в ситуации, когда энергосистема страны вследствие повреждений от ракетных ударов не способна пропустить необходимый потребителям объем, веерные отключения остаются единственной возможностью реальной экономии электроэнергии. То есть, вероятнее всего, отключения будут продолжаться.