Ледяная вода: получится ли избежать перебоев с теплом и водой из-за блэкаута

Веерные отключения ведут к остановке работы насосов, которые подают в многоэтажные дома тепло и воду. Как постоянные отключения света могут повлиять на водоснабжение и отопление в многоквартирном жилом фонде?

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Системы водоснабжения, отопления и канализации связаны с электроэнергией – технологии обеспечения граждан этими цивилизационными благами работают только при условии наличия электропитания. Чтобы не оставить жителей многоэтажек без тепла и воды водоканалы и другие предприятия используют резервные источники питания. В морозы, если длительное время насосы не будут качать воды, могут происходить серьезные аварии на магистралях. Об этом идет речь в статье Фокуса "Эвакуация в тепло. Что будет с отоплением и водой в морозы и нужно ли выезжать".

"Для подачи тепла рисков меньше – системы многих городов оборудованы резервными источниками, устанавливаются генераторы, мы, как пылесос, собрали уже генераторы по всей Европе, а теперь собираем по всему миру уже. Во многих городах системы теплоснабжения более-менее защищены. Если говорить о стратегических отключениях, то тепло будет отключаться в последнюю очередь, я думаю, мы не дойдем до ситуации, когда случится катастрофическое отключение тепла", — надеется директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он также считает, что не исключены из-за перебоев с электроэнергией отключения подачи воды, но, в целом, по его мнению, катастрофических отключений не будет. "Я уверен, что мы сможем избежать ситуации, когда у людей нет воды и тепла дольше 12-14 часов в сутки", — отметил Александр Харченко.

Если электроэнергии не будет длительное время, то главным риском для магистральных трубопроводов и внутридомовых систем водо- и теплоснабжения становится риск заморозки воды в трубах. В таком случае, если вода вовремя не будет слита из системы, а сама система не будет законсервирована, при минусовых температурах есть очень высокая вероятность повреждений труб. Пример такого масштабного аварийного повреждения – город в ныне оккупированной части Луганской области Алчевск, где в 2006 году при температуре -25 градусов и даже ниже крупный город остался полностью без отопления. Причем, на две недели. Тогда для решения проблем Алчевска понадобилось личное участие президента Виктора Ющенко. Однако сейчас эксперты не склонны прогнозировать столь же масштабные проблемы для украинских городов из-за перебоев с электроэнергией.

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"Я бы не пугал тем опытом Алчевска-2006, да, мы изучали печальный опыт 2006 года, там, в первую очередь, причиной была тупость местной власти — были приняты неправильные решения. Не просчитали риск размораживания систем. А к такому нужно быть готовым. Тогда был мороз -25, и система быстро замерзла, водопроводы лопнули", — говорит народный депутат и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко. Он подчеркивает: в таком вопросе, как вероятные аварии систем теплоснабжения, не последнюю роль играет профессионализм местной власти.

Впрочем, пока эксперты видят огромные риски – ведь далеко не все местные власти уже начали активную коммуникацию с коммунальными предприятиями, ОСМД и частными ЖЭКами относительно угроз, которые существуют в связи с отключениями электроэнергии. Также неясно, готовится ли местная власть в городах страны консервировать системы, чтобы избежать масштабных аварий трубопроводов.

Глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил: работа органов местного самоуправления в Киеве по выстраиванию коммуникаций с ЖЭКами ведется несистемно. Он предупреждает: чем ниже температура, тем выше риск быстрого выхода из строя систем водо- и теплоснабжения при условии длительных отключений электроэнергии. "Если минус 5 или минус 10 градусов, а электроэнергии не будет 16-24 часов, то этого достаточно, чтобы система начала замерзать. Это если не будет работающих насосов. А дальше – хуже. При минус 10-20 градусах отсутствие питания насосов в течение 12 часов приведет к аварии", — отмечает Олег Попенко.

Напомним, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что в Украине возможен блэкаут, однако даже полное отключение электроэнергии не будет означать "конец света".

Ранее Фокус писал, что власти Киева готовятся к разным сценариям, в том числе, к полному отключению электроэнергии.

Как сообщалось, при самых оптимистических сценариях, когда Украине удастся отбивать новые ракетные атаки на подстанции и линии электропередач, отключения потребителей могут длиться 4-6 часов в сутки, а в некоторых регионах страны даже 2-3 часа в сутки.

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