Кибермошенникам свет не нужен. Как отключения электроэнергии влияют на преступность

Регулярные отключения электроэнергии могут спровоцировать рост атак киберпреступников на банковские счета украинцев. Фокус выяснил, как веерные отключения влияют на преступность и можно ли спасти свои деньги.

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Война, боевые действия, ракетные обстрелы — не преграда для активности преступников: каждый день украинцы сталкиваются с мошенниками, которые стремятся выведать у них секретные данные, чтобы ограбить банковский счет. Или же и вовсе речь идет о каких-то "призах", которые человек якобы выиграл, ему остается лишь забрать свой выигрыш.

"Мне на прошлой неделе уже трижды звонили, сообщили, что я в каком-то списке компании в числе победителей непонятно какого конкурса, и что теперь мне пришлют приз. Говорят – придет посылка по почте. Скорее всего, перед "отправкой" они перезвонят для уточнения номера отделения почты и попросят оплатить пересылку, или же, как у моих знакомых, придет посылка на "Новую почту", и уже там скажут, что для получения нужно оплатить отправителю тысячу гривен, а внутри такой посылки – какой-то мячик стоимостью 3 гривны", — рассказал Фокусу житель Киевской области Роман Левчук.

И, конечно, мошенники продолжают пытаться ограбить банковские счета клиентов украинских банков, регулярно прибегая к уже известным схемам с "заблокированной картой". Фокус выяснил, что происходит с мошенничеством в Украине в период регулярных отключений электроэнергии и можно ли защитить свои деньги от хитрых мошеннических схем.

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В банках Фокусу объяснили: веерные отключения могут влиять на вопросы кибербезопасности.

"Конечно, перебои в электроснабжении могут повлиять на работу банков, в том числе на работу средств киберзащиты и информационной безопасности. Однако банк всегда уделял большое внимание вопросу обеспечения бесперебойной работы в условиях возможного чрезвычайного или военного положения, введены достаточные меры по надежной работе IT и средствам противодействия соблюдает требования, банк осуществляет проверку собственной системы киберзащиты и информационной безопасности на соответствие программам безопасности всех международных платежных систем, участником которых он является", — отмечает Борис Рафалович, заместитель председателя правления ComInBank. Он считает, что, несмотря на регулярные перебои с поставками электроэнергии, банковская система страны все равно под надежной защитой.

Директор по рискам – главный риск-менеджер банка "Пивденный" Виктория Скоч говорит, что попытки проведения кибератак на банковские учреждения и критическую инфраструктуру проводятся постоянно, а банковские центры обработки данных, средства безопасности зарезервированы и обеспечены электропитанием.

"Что касается мошенников, то клиентам постоянно нужно быть бдительными по риску социальной инженерии, особенно мошенничества на площадках электронной торговли, дополнительно проверять объявления по сбору средств и придерживаться рекомендаций банка по безопасности паролей, пин-кодов и другой конфиденциальной информации", — напоминает эксперт.

[ + – ] Телефон остается самым важным инструментом карточных мошенников Фото: Pexels

Некоторые банковские эксперты уверены, что отключения света, в целом, усложнили жизнь мошенников.

"Отключение от электроэнергии и связанные с этим перебои со связью не облегчают, а наоборот, усложняют активность хакерам и мошенникам, поскольку ограничивают их доступ к электронным банковским сервисам. Но в условиях отключений от электроэнергии следует обратить особое внимание на подключение к сомнительным или ненадежным Wi-Fi сетям, ведь мошенники могут с помощью таких хотспотов собирать данные или подставлять пользователям фишинговые сайты. Старайтесь вообще не подключаться к таким сетям или не осуществлять там финансовые и банковские операции", — предупреждает Виктор Гальчинский, директор департамента коммуникаций Кредобанка.

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Эксперты считают, что за последние годы банки существенно преуспели в вопросе киберзащиты, так что клиентам особенно переживать за свои счета не стоит.

"За последние несколько лет защита IT-инфраструктуры банков, да и не только банков, существенно усилилась. С этой стороны риски для клиентов банков, на мой взгляд, очень незначительны", — говорит Алексей Карчажкин, заместитель председателя правления Юнекс Банка.

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Алексей Скиба, начальник управления менеджмента информационной безопасности Райффайзен Банка, считает, что сам факт отключений от электроэнергии не влияет на защиту электронных сервисов банков, но вот активизация мошенников в стране во время войны – весьма заметное явление.

"Уже более трех месяцев мы фиксируем активацию мошенников, спекулирующих на тему выплат беженцам с целью завладения их логинами и паролями от онлайн-сервисов и последующего мошенничества. Поэтому, независимо от того, есть электроснабжение или нет, клиенты всегда должны быть бдительными, иметь критическое мышление и соблюдать простые правила и рекомендации банка для предотвращения кражи денег через каналы дистанционного банковского обслуживания", — подчеркнул Алексей Скиба.

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Основные способы мошенничества не меняются: речь идет о звонках мошенников клиентам банков с сообщением о заблокированной карте, когда преступники сначала выманивают у потенциальной жертвы важные конфиденциальные данные, а затем "обчищают" ее счет транзакциями по списанию средств. Совсем недавно Киберполиция сообщила, что разоблачила схему, где двое фигурантов обманули граждан, прибегая к подобному мошенничеству. По данным полиции, преступники звонили по телефону гражданам и под видом работников службы безопасности банков выспрашивали информацию о карточках.

"Злоумышленники собирали сведения о финансовых номерах и паролях для авторизации в онлайн-банкинге. Получив необходимые данные, правонарушители входили в личные кабинеты в приложениях банков и присваивали деньги потерпевших", — сообщили в Киберполиции.

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"Клиентам следует неукоснительно соблюдать общие правила кибергигиены, не открывать сомнительные ссылки и не реагировать на телефонные звонки якобы от работников банков, побуждающих вас к каким-либо действиям, не разглашать пароли, пин-коды и коды доступа, регулярно менять пароли, а также при малейшем подозрении или сомнениях звонить по телефону на горячую линию банка", — напоминает основные правила безопасности Виктор Гальчинский.

Что рекомендует киберполиция для защиты от преступников:

используйте надежные, сложные пароли, разные для каждого ресурса. Обязательно настройте двухфакторную аутентификацию

не переходите по сомнительным гиперссылкам, ведь за ними могут скрываться фишинговые ресурсы

не следует пересылать в мессенджерах конфиденциальную информацию и фото документов

приложения необходимо загружать только из официальных источников, использовать лицензионное программное обеспечение и антивирусное обеспечение

запрещайте удаленный перевыпуск SIM-карты у оператора мобильной связи или перейдите на контрактное обслуживание

не лишним будет осуществление регулярного резервного копирования данных.

В банках также говорят, что крайне важно соблюдать бдительность, так как именно при отсутствии таковой возрастают шансы мошенников совершить кражу денег клиента.

[ + – ] Наличие социальных сетей лишь упрощает мошенникам задачу - там они могут обращаться к гражданам под чужими именами, собирая деньги на свой счет от доверчивых "друзей" Фото: Pexels

Игорь Прохоров, специалист по кибербезопасности Креди Агриколь Банка, сообщил Фокусу, что с началом активных боевых действий в феврале начались усиленные кибератаки на государственный и частный сектор, в разы выросло количество активных мошеннических схем.

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"Отсутствие энергоснабжения не мешает мошенникам звонить и пытаться ввести в заблуждение клиентов банков. Именно поэтому специалисты Креди Агриколь ввели комплексные меры, направленные как на непосредственную защиту финансов клиентов, так и на увеличение осведомленности наших клиентов в сфере информационной безопасности, ведь бдительность нашего клиента – главный враг мошенника", — отметил Прохоров. Эксперт также привел несколько рекомендаций по кибербезопасности.

Чтобы не стать жертвой обмана, следует соблюдать следующие правила:

не устанавливайте посторонние программы и никогда не предоставляйте третьим лицам доступ к своим гаджетам

и никогда не предоставляйте третьим лицам доступ к своим гаджетам никогда не сообщайте звонящим посторонним людям ваши персональные данные (CVV-код, секретные коды из SMS, пароли, ПИН или логины).

(CVV-код, секретные коды из SMS, пароли, ПИН или логины). в случае любого подозрения, что с вами говорит мошенник — сразу прекращайте разговор и звоните в банк по телефону, указанному на обороте банковской карты.

[ + – ] На сайте Киберполиции регулярно напоминают о том, как уберечься от киберпреступников Фото: cyberpolice.gov.ua

Важно помнить: мошенники могут менять свои подходы и схемы. В одном случае они "берут" тем, что внушают страх ("карта заблокирована", "ваши деньги вне вашего доступа"), а в другом – цепляют обещанием "золотых гор" ("вы выиграли приз", "вам положена соцвыплата от международной организации").

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В Киберполиции о схемах мошенников прекрасно знают и занимаются разоблачением киберпреступников. В то же время, самим гражданам стоит внимательно следить за своим общением с незнакомцами.

"Аферисты распространяют фейковую информацию о социальных выплатах, создавая страницы-клоны государственных организаций, руководства государства, представителей ООН, Красного Креста, благотворительных фондов, банков и т.д. Для реализации преступления обычно используют фишинг", — отмечают в Киберполиции. И напоминают: крайне важно получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников, никогда не переходить по сомнительным гиперссылкам, и, конечно, не сообщать конфиденциальную информацию, в частности, данные банковских карт, посторонним лицам.