Кремль только поощряет: в ВС РФ зафиксировали рекордное количество преступников, — ЦПД

Российские военные превзошли в преступности своих предшественников за 13 лет. Законы страны-агрессора при этом работают так, что тяжесть преступления для россиян почти не имеет значения.

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В РФ зафиксировали рекордный рост уровня преступности среди военнослужащих. Об этом 15 октября сообщили в созданном СНБО Центре противодействия дезинформации.

Только за 2024 год в России осудили более 6 тысяч военных. Это — вдвое больше показателей прошлого года и рекордное количество за последние 13 лет. В ЦПД отметили, что рост преступности — прямое следствие политики Кремля, который "криминализирует" свою армию.

Дело в том, что РФ массово пополняет оккупационное войско, набирая бойцов в тюрьмах. В то же время принятые Москвой законы позволяют освободить подозреваемого от суда и наказания еще на стадии следствия и судебного разбирательства, если тот согласится воевать в Украине и подпишет контракт. При этом тяжесть преступления "почти не имеет значения".

"Так тысячи российских преступников оказываются в армии и не боятся совершить очередное преступление, ведь имеют возможность снова избежать наказания и вернуться на войну", — подчеркнули в ЦПД.

Пресс-служба добавила, что развязанная в Украине война все больше сказывается на жизни россиян. Кроме ограничения свобод и снижения уровня жизни они столкнулись со "всплеском" преступности.

Напомним, российский пропагандист Максим Калашников пожаловался на "страшный бардак" в ВС РФ. По его словам, Москва не может организовать поставки даже самых элементарных вещей для своих бойцов.

В Испании арестовали четырех подозреваемых, которые помогали РФ обходить западные станции. По версии следствия, они незаконно поставляли в страну-агрессора компоненты для химического оружия.