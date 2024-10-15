Кремль тільки заохочує: у ЗС РФ зафіксували рекордну кількість злочинців, — ЦПД

Російські військові перевершили у злочинності своїх попередників за 13 років. Закони країни-агресорки при цьому працюють так, що тяжкість злочину для росіян майже не має значення.

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У РФ зафіксували рекордне зростання рівня злочинності серед військовослужбовців. Про це 15 жовтня повідомили у створеному РНБО Центрі протидії дезінформації.

Лише за 2024 рік у Росії засудили понад 6 тисяч військових. Це — вдвічі більше за показники минулого року та рекордна кількість за останні 13 років. У ЦПД наголосили, що зріст злочинності — прямий наслідок політики Кремля, який "криміналізує" свою армію.

Річ у тім, що РФ масово поповнює окупаційне військо, набираючи бійців у тюрмах. Водночас ухвалені Москвою закони дозволяють звільнити підозрюваного від суду та покарання ще на стадії слідства й судового розгляду, якщо той погодиться воювати в Україні й підпише контракт. При цьому тяжкість злочину "майже не має значення".

"Так тисячі російських злочинців опиняються в армії й не бояться скоїти черговий злочин, адже мають можливість знову уникнути покарання і повернутися на війну", — підкреслили у ЦПД.

Пресслужба додала, що розв’язана в Україні війна все більше позначається на житті росіян. Окрім обмеження свобод та зниження рівня життя вони стикнулись зі "сплеском" злочинності.

Нагадаємо, російський пропагандист Максим Калашников поскаржився на "страшний бардак" у ЗС РФ. З його слів, Москва не може організувати постачання навіть найелементарніших речей для своїх бійців.

В Іспанії арештували чотирьох підозрюваних, які допомагали РФ обходити західні станції. За версією слідства, вони незаконно постачали в країну-агресорку компоненти для хімічної зброї.