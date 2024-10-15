В Іспанії вилучили заборонені компоненти для хімічної зброї, що прямували до Росії

Іспанська поліція вилучила 13 тонн заборонених хімікатів, зокрема "можливих" прекурсорів хімічної зброї. Та заарештувала чотирьох підозрюваних.

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У Іспанії заарештували чотирьох підозрюваних учасників злочинної групи, яка намагалася обійти санкції Заходу, незаконно постачаючи хімічну продукцію до Росії. Везли хімікати через підставну компанію, якою керують "громадяни російського походження". Про це повідомляє Reuters.

"Під час розслідування було доведено, що хімічні речовини, які перебувають під міжнародними санкціями, деякі з них є можливими прекурсорами хімічної зброї або нервово-паралітичних речовин, експортувалися в минулому за допомогою цієї структури компанії", — йдеться у спільній заяві національної поліції та податкової служби.

У заяві не повідомляється, які саме хімікати були вилучені під час останньої операції.

Компоненти були знайдені всередині контейнера в порту Барселони, а четверо підозрюваних були заарештовані в сусідніх селах. Їх звинувачують у постійній контрабанді заборонених товарів.

Поліція повідомила, що іспанська компанія створила складну логістичну та фінансову мережу для експорту в Росію хімічної продукції, яка потрапила під міжнародні санкції.

Везли компоненти для дочірньої компанії в Москві, яка зрештою отримала хімікати, а прямували вони через кілька підставних компаній Вірменії та Киргизстану, щоб приховати справжнє призначення товарів, які пізніше були перенаправлені до Росії.

Європейський Союз, який запровадив масштабні санкції проти Москви з 2022 року, заявив, що вживає заходів для обмеження компаній, які продають товари подвійного призначення в Росію через країни Центральної Азії, щоб обійти санкції.

Сполучені Штати та Великобританія звинуватили Росію в порушенні міжнародної заборони на використання хімічної зброї на полі бою в Україні, а Лондон запровадив санкції проти військ, які, за його словами, брали участь у її застосуванні.

Однак Росія неодноразово заперечувала ці звинувачення, а речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам у травні, що Москва залишається пов’язаною своїми зобов’язаннями за договором про заборону хімічної зброї.

Нагадаємо, бійці ЗСУ неодноразово розповідали, що російські солдати застосовують хімічну зброю на полі бою. Наприкінці вересня в ОТУ "Харків" повідомили про те, що ЗС РФ почали обробляти свої безпілотники невідомою речовиною, яка в разі контакту викликає хімічні опіки.