В Испании изъяли запрещенные компоненты для химического оружия, направлявшиеся в Россию

Испанская полиция изъяла 13 тонн запрещенных химикатов, в том числе "возможных" прекурсоров химического оружия. И арестовала четырех подозреваемых.

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В Испании арестовали четырех подозреваемых участников преступной группы, которая пыталась обойти санкции Запада, незаконно поставляя химическую продукцию в Россию. Везли химикаты через подставную компанию, которой руководят "граждане российского происхождения". Об этом сообщает Reuters.

"В ходе расследования было доказано, что химические вещества, находящиеся под международными санкциями, некоторые из них являются возможными прекурсорами химического оружия или нервно-паралитических веществ, экспортировались в прошлом с помощью этой структуры компании", — говорится в совместном заявлении национальной полиции и налоговой службы.

В заявлении не сообщается, какие именно химикаты были изъяты во время последней операции.

Компоненты были найдены внутри контейнера в порту Барселоны, а четверо подозреваемых были арестованы в соседних деревнях. Их обвиняют в постоянной контрабанде запрещенных товаров.

Полиция сообщила, что испанская компания создала сложную логистическую и финансовую сеть для экспорта в Россию химической продукции, которая попала под международные санкции.

Везли компоненты для дочерней компании в Москве, которая в конце концов получила химикаты, а направлялись они через несколько подставных компаний Армении и Кыргызстане, чтобы скрыть истинное назначение товаров, которые позже были перенаправлены в Россию.

Европейский Союз, который ввел масштабные санкции против Москвы с 2022 года, заявил, что принимает меры для ограничения компаний, которые продают товары двойного назначения в Россию через страны Центральной Азии, чтобы обойти санкции.

Соединенные Штаты и Великобритания обвинили Россию в нарушении международного запрета на использование химического оружия на поле боя в Украине, а Лондон ввел санкции против войск, которые, по его словам, участвовали в его применении.

Однако Россия неоднократно отрицала эти обвинения, а спикер Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в мае, что Москва остается связанной своими обязательствами по договору о запрещении химического оружия.

Напомним, бойцы ВСУ неоднократно рассказывали, что российские солдаты применяют химическое оружие на поле боя. В конце сентября в ОТГ "Харьков" сообщили о том, что ВС РФ начали обрабатывать свои беспилотники неизвестным веществом, которое в случае контакта вызывает химические ожоги.