Для своїх солдатів у Курській області Москва не здатна налагодити постачання навіть найелементарніших речей, скаржиться пропагандист Максим Калашников.

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Близький соратник колишнього лідера т.зв. "ДНР" Ігоря Стрєлкова, пропагандист Максим Калашников, поскаржився на "страшний бардак", що панує в російській армії. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі воєнкора.

З'їздивши в село Шептухівка Курської області, він стверджує, що для своїх солдатів Москва не здатна налагодити постачання навіть найелементарніших речей.

Російський воєнкор зазначає, що солдати на цій ділянці попросили в нього допомогти з теплою білизною і шкарпетками, оскільки наближаються холоди. На запитання ж, де їхній начальник тилу, вони відповіли: "в тилу".

"Ви розумієте, який безлад твориться на цій війні? Не налагоджені навіть елементарні речі. Це навіть не Чечня! Ні перша, ні друга, розумієте?" — поскаржився на камеру Z-патріот, зажадавши, щоб на це звернули увагу глава Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов і міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов.

Нагадаємо, на трасі Суджа — Курськ у Великосолдатському районі Курської області російські командири через побоювання прориву ЗСУ встановили "зуби дракона". Однак таке загородження лише ускладнило пересування самих росіян, зокрема, евакуацію поранених і втечу від українських FPV-дронів.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповідав 4 жовтня, що ЗС РФ у Курській області пішли в наступ на позиції, які контролюють українські підрозділи. Однак щось пішло не так, і ворожі військові почали знімати броню з касками, і залазити на дерева, як мавпи на пальми.