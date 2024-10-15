Для своих солдат в Курской области Москва не способна наладить снабжение даже самых элементарных вещей, жалуется пропагандист Максим Калашников.

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Близкий соратник бывшего лидера т.н. "ДНР" Игоря Стрелкова, пропагандист Максим Калашников, пожаловался на "страшный бардак", царящий в российской армии. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале военкора.

Съездив в село Шептуховка Курской области, он утверждает, что для своих солдат Москва не способна наладить снабжение даже самых элементарных вещей.

Российский военкор отмечает, что солдаты на этом участке попросили у него посодействовать с теплым бельем и носками, так как приближаются холода. На вопрос же, где их начальник тыла, они ответили: "в тылу".

"Вы понимаете, какой беспорядок творится на этой войне? Не налажены даже элементарные вещи. Это даже не Чечня! Ни первая, ни вторая, понимаете?" — пожаловался на камеру Z-патриот, потребовав, чтобы на это обратили внимание глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и министр обороны России Андрей Белоусов.

Напомним, на трассе Суджа — Курск в Великосолдатском районе Курской области российские командиры из-за опасений прорыва ВСУ установили "зубы дракона". Однако такое заграждение лишь усложнило передвижение самих россиян, в частности, эвакуацию раненых и бегство от украинских FPV-дронов.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказывал 4 октября, что ВС РФ в Курской области пошли в наступление на позиции, которые контролируют украинские подразделения. Однако что-то пошло не так, и вражеские военные начали снимать броню с касками, и залезать на деревья, как обезьяны на пальмы.